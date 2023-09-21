الاتفاق يهزم الطائي في مباراة الأهداف الـ 7

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نجح فريق الاتفاق في تحقيق فوز كبير على حساب نادي الطائي بنتيجة 4/ 3 في الجولة السابعة “جولة نحلم ونحقق” ضمن مسابقة دوري روشن السعودي.
وكان فارس الدهناء سجل هدف التقدم عبر اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم في الدقيقة الثانية ثم سجل الطائي هدفين عبر اللاعب بيرنارد مينساه في الدقيقتين العاشرة والـ 36.
وفي الدقيقة الـ 42 سجل فارس الدهناء هدف التعادل عبر اللاعب موسى ديمبيلي، وفي الشوط الثاني سجل الطائي الهدف الثالث عبر اللاعب بيرنارد مينساه في الدقيقة الـ 55.
وعاد بعدها فارس الدهناء ليسجل هدفين عبر كل من فينالدوم وديمبيلي في الدقيقتين الـ 73 والـ93.
وبعد هذا الفوز المثير، أصبح رصيد الاتفاق 16 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الطائي عند 7 نقاط في المركز التاسع.