الاتفاق يهزم جدة برباعية ويصعد لثمن نهائي كأس الملك

صعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق إلى ثمن نهائي كأس الملك، وذلك بعد الفوز على ضيفه نادي جدة اليوم برباعية دون رد.

تأهل ثمين في كأس الملك

وكان فارس الدهناء سجل هدفين في الشوط الأول عبر كل من الهولندي جورجينيو فينالدوم والفرنسي موسى ديمبيلي في الدقيقتين الـ 26 والـ 39، ثم أضاف الاتفاق الهدف الثالث عبر ديمبيلي في الدقيقة الـ 45.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب محمد مرزوق الكويكبي الهدف الرابع للاتفاق في الدقيقة الـ 60، ليصعد فارس الدهناء إلى دور الـ 16 في البطولة.