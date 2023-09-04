الاتفاق يُبقي محمد الدوسري حتى 2028

أعلن نادي الاتفاق، اليوم الاثنين، عن تمديد عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم، محمد الدوسري ليستمر في صفوفه حتى عام 2028.

محمد الدوسري مستمر

ونشر حساب الاتفاق الرسمي على منصة “إكس”، صورًا لمحمد الدوسري أثناء توقيع العقود لمدة 5 سنوات قادمة، موضحًا أن مراسم التوقيع تمت في النادي بحضور المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم، ماجد العمري.

وانتقل محمد الدوسري صاحب الـ20 عامًا، إلى صفوف الاتفاق قادمًا من الهلال لمدة 3 مواسم، ساهم خلال الموسمين الماضيين في إثبات جدارته، وساهم مع زملائه بتحقيق النسخة الأولى لدوري الرديف السعودي في موسم 2022/2023.

الاتفاق بدوري روشن

على الجانب الآخر، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بقيادة الأسطورة ستيفن جيرارد مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق 3 انتصارات وتعادل مرة وخسر أخرى.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على النصر 2\1، الحزم بهدفين نظيفين، وضمك 3\1، وتعادل إيجابيًا بنتيجة 1\1، وخسر لقاء وحيد ضد الهلال بهدفين دون رد، ليحتل المركز الخامس في دوري روشن برصيد 10 نقاط.