الاتفاق يُلاقي الرفاع البحريني غدًا أرقام كاراسكو تُحفز الشبابيين مركزان لوجستيان نصيب حفر الباطن من الـ59 مركزًا على مستوى السعودية 4 خطوات لتسريع هاتف آيفون القديم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالبنك الإسلامي جامعة جازان تنفي فصل عدد من الموظفات إيلون ماسك يرفع دعوى قضائية ضد مؤسسة مكافحة معاداة السامية طارق حامد: سعيد بتجربتي مع الاتحاد تعديل نظام خدمة الأفراد: صرف بدل عند التعيين أو النقل داخل السعودية وخارجها الإكوادور تضبط كمية كبيرة من الكوكايين في طريقها لألمانيا
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بقيادة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، لخوض مباراة ودية ضد الرفاع البحريني، استعدادًا لاستئناف المسابقات.
وأشار نادي الاتفاق، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم سيخوض مباراة ودية مغلقة ضد نظيره الرفاع البحريني، عند الساعة 6:30 من مساء يوم غدٍ الأربعاء، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.
وتأتي المباراة الودية، ضمن برنامج تحضيرات كتيبة ستيفن جيرارد في فترة توقف دوري روشن السعودي، نظرًا لفترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر الحالي.
وكان الاتفاق قد استأنف تدريباته اليوم، حيث اشتمل التدريب بعد الإحماء على تمارين لياقية ثم الجانب الفني الذي سيدخل فيه الفريق في مواجهة الرفاع الودية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.
ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق 3 انتصارات وتعادل مرة وخسر أخرى، ويستعد لمواجهة أبها بعد فترة التوقف الدولي، يوم 16 سبتمبر.
وفاز فارس الدهناء على النصر 2\1، الحزم بهدفين نظيفين، وضمك 3\1، وتعادل إيجابيًا بنتيجة 1\1، وخسر لقاء وحيدًا ضد الهلال بهدفين دون رد، ليحتل المركز الخامس في دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط.