الاتفاق يُلاقي الرفاع البحريني غدًا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بقيادة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، لخوض مباراة ودية ضد الرفاع البحريني، استعدادًا لاستئناف المسابقات.

الاتفاق ضد الرفاع البحريني

وأشار نادي الاتفاق، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم سيخوض مباراة ودية مغلقة ضد نظيره الرفاع البحريني، عند الساعة 6:30 من مساء يوم غدٍ الأربعاء، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وتأتي المباراة الودية، ضمن برنامج تحضيرات كتيبة ستيفن جيرارد في فترة توقف دوري روشن السعودي، نظرًا لفترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر الحالي.

وكان الاتفاق قد استأنف تدريباته اليوم، حيث اشتمل التدريب بعد الإحماء على تمارين لياقية ثم الجانب الفني الذي سيدخل فيه الفريق في مواجهة الرفاع الودية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

الفريق بدوري روشن

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق 3 انتصارات وتعادل مرة وخسر أخرى، ويستعد لمواجهة أبها بعد فترة التوقف الدولي، يوم 16 سبتمبر.

وفاز فارس الدهناء على النصر 2\1، الحزم بهدفين نظيفين، وضمك 3\1، وتعادل إيجابيًا بنتيجة 1\1، وخسر لقاء وحيدًا ضد الهلال بهدفين دون رد، ليحتل المركز الخامس في دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط.