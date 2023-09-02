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الاتفاق يُنهي صفقة فينالدوم

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥١ مساءً
الاتفاق يُنهي صفقة فينالدوم
المواطن - فريق التحرير

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بات نجم باريس سان جيرمان، الهولندي جورجينيو فينالدوم، على بُعد خطوة من الانضمام بشكل رسمي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الميركاتو الصيفي الحالي.

فينالدوم يوقع للاتفاق

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن فينالدوم وقع، اليوم السبت، عقود انتقاله إلى صفوف الاتفاق، قادمًا من باريس سان جيرمان، بعدما أنهى الاختبارات الطبية بنجاح.

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فينالدوم
اللاعب الهولندي – المصدر @FabrizioRomano

ولفت فابرزيو رومانو عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن اللاعب الهولندي وقع على عقد ممتد لـ3 سنوات، مقابل 10 ملايين يورو لنادي باريس سان جيرمان، مؤكدًا أنه أراد اللعب بجوار جوردان هندرسون.

وأكدت تقارير أن نادي الاتفاق دخل في منافسة قوية مع فريقي الشباب وأيندهوفن الهولندي، من أجل التعاقد مع فينالدوم، ولكن يبدو أن وجود جيرارد والاستقرار الإداري ساهما في قراره باللعب لفارس الدهناء.

فينالدوم
اللاعب الهولندي – المصدر @FabrizioRomano

مسيرة مميزة

وانضم فينالدوم صاحب الـ32 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في صيف عام 2021، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليفربول، ويمتد تعاقده حتى عام 2024.

وشارك اللاعب الهولندي في 38 مباراة مع باريس سان جيرمان في جميع البطولات في موسم 2021\ 2022، وكان بديلًا في غالبيتها، ولعب في روما على سبيل الإعارة بالموسم الماضي، إلا أن الإصابات أبعدته عن المشاركة.

فينالدوم
اللاعب الهولندي – المصدر @FabrizioRomano

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