انطلاق تمرين “أسد الجنوب 4” بين السعودية وفرنسا نتائج الاتحاد في غياب عبدالرزاق حمدالله الاستعدادات النهائية لفعاليات الداخلية بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 السعودية على موعد مع تقلبات جوية ملموسة بعد 23 سبتمبر نيمار وميتروفيتش يقودان الهلال ضد ضمك الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسي أرمينيا ومالطا بيوم الاستقلال الفراج عن لقاء محمد بن سلمان: التاريخ يُكتب الآن في رياضة بلادنا السعودية تستعد لرؤية جديدة مع قرب الوصول لأهداف 2030 ضبط مواطن سرق مركبة في وضع التشغيل بالرياض الخطوط السعودية تطلق أولى رحلاتها إلى مطار البحر الأحمر
انتهت وزارة الداخلية من استعداداتها النهائية الخاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 “عز الوطن 2″، والتي تنطلق بدءًا من اليوم الخميس وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.
وتتضمن الفعاليات التي ستقدمها القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، عدداً من الفعاليات المتنوعة التي تعكس شعار المناسبة لهذا العام “نحلم ونحقق”، وذلك بالشراكة مع هيئة الترفيه.
وتشتمل على عروض عسكرية وفنية تمزج بين الاحترافية المهنية لمنسوبي وزارة الداخلية والإبداع الفني الموسيقي من خلال 7 لوحات تظهر الانضباطية والقوة الجسدية والمهارات المتعددة لدى القوات المشاركة.
كما تقيم الداخلية معارض ترفيهية وفنية للمواطنين والمقيمين والزوار، وتوضح أبرز مشروعاتها في الذكاء الاصطناعي والتقنية والاستثمار في الكوادر البشرية المدنية والأمنية، التي تعكس تطور السعودية وتترجم شعار المناسبة “نحلم ونحقق”، وأجنحة تعزز الانتماء الوطني والوعي الثقافي والاجتماعي.
من جهة أخرى، تكتسي مباني وزارة الداخلية وإمارات المناطق وقطاعاتها الأمنية اللون الأخضر، ابتهاجًا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة الـ (93)، حيث تتشكل لوحة إبداعية من ألوان علم المملكة.