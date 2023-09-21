الاستعدادات النهائية لفعاليات الداخلية بمناسبة اليوم الوطني الـ 93

انتهت وزارة الداخلية من استعداداتها النهائية الخاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 “عز الوطن 2″، والتي تنطلق بدءًا من اليوم الخميس وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وتتضمن الفعاليات التي ستقدمها القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، عدداً من الفعاليات المتنوعة التي تعكس شعار المناسبة لهذا العام “نحلم ونحقق”، وذلك بالشراكة مع هيئة الترفيه.

عروض عسكرية وفنية احترافية

وتشتمل على عروض عسكرية وفنية تمزج بين الاحترافية المهنية لمنسوبي وزارة الداخلية والإبداع الفني الموسيقي من خلال 7 لوحات تظهر الانضباطية والقوة الجسدية والمهارات المتعددة لدى القوات المشاركة.

كما تقيم الداخلية معارض ترفيهية وفنية للمواطنين والمقيمين والزوار، وتوضح أبرز مشروعاتها في الذكاء الاصطناعي والتقنية والاستثمار في الكوادر البشرية المدنية والأمنية، التي تعكس تطور السعودية وتترجم شعار المناسبة “نحلم ونحقق”، وأجنحة تعزز الانتماء الوطني والوعي الثقافي والاجتماعي.

لوحة إبداعية باللون الأخضر

من جهة أخرى، تكتسي مباني وزارة الداخلية وإمارات المناطق وقطاعاتها الأمنية اللون الأخضر، ابتهاجًا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة الـ (93)، حيث تتشكل لوحة إبداعية من ألوان علم المملكة.