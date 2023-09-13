الاقتصاد العالمي يتجه نحو مرحلة رفع أسعار الفائدة

يتحول الاقتصاد العالمي نحو مرحلة من ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة، ما يجعل طوفان قرارات السياسة النقدية المقبلة التي ستتخذ في دول العالم المتقدم أساسًا محوريًّا للتخطيط لذلك الوضع.

تقشف السياسة النقدية

وقالت وكالة “بلومبرغ”: إنه في الأسبوع المقبل أو ما إلى ذلك، ستُحدد تكاليف الاقتراض في 7 من أكثر 10 عملات تداولًا في العالم، ومنها الدولار الأمريكي واليورو، مع توقع ظهور صورة ما من تقشف السياسة النقدية الممتد.

هناك ترقب كبير لنتيجة بعض هذه القرارات. وفي حين يصعب توقع نتيجة اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي ينعقد يوم الخميس، فإن هناك إجماعًا متزايدًا على أن البنوك المركزية التي ستبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ستحرص على زيادة استعدادها لمواجهة التضخم بعد خطئها في 2021.