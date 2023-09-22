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بعد تدخلاته العنيفة أمام الهلال

الانتقادات تُحاصر طارق حامد

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
الانتقادات تُحاصر طارق حامد
المواطن - فريق التحرير

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تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، المصري طارق حامد لانتقادات قوية، بسبب تدخلاته العنيفة على لاعبي الهلال خلال مواجهة الفريقين بالأمس.

تعادل ضمك ضد الهلال

ولعب ضمك ضد الهلال بالأمس على استاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات جولة نحلم ونحقق من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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ضمك ضد الهلال
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

انتقادات كبيرة لطارق حامد

وشهدت مباراة ضمك ضد الهلال، أكثر من لقطة جدلية لطارق حامد، الأمر الذي عرض طاقم التحكيم الروماني بقيادة إستفان كوفاكس لانتقادات كبيرة، لعدم إشهار البطاقة الحمراء للاعب المصري.

وتفاعلت الجماهير مع التدخلات العنيفة، ليصبح اسم اللاعب المصري ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، حيث انتقده مشجعو الهلال؛ وأكدوا تسببه في إصابة النجم البرازيلي مالكوم، وأبدوا استياءهم من الحكم لعدم حماية اللاعبين.

طارق حامد
حامد

وأكد الخبراء أن اللاعب المصري كان يستحق أكثر من بطاقة صفراء، وقال الحكم الدولي المصري السابق، عصام عبدالفتاح لبرنامج “في المرمى”: “الهلال كان يستحق ركلة جزاء أمام ضمك.. وطارق حامد كان يستحق بطاقة حمراء، وكان محظوظًا مع الحكم الروماني في أكثر من لعبة”.

وأكد الخبير التحكيمي محمد فودة لبرنامج “أكشن مع وليد”، أن الهلال يستحق ركلة جزاء لم تُحتسب عند الدقيقة 37، كما أن طارق حامد كان يستحق الطرد لتدخله على مالكوم، ثم لمس الكرة بيده دون تدخل من الحكم.

طارق حامد
حامد – المصدر @DAMAC_CLUB

 

 

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