الانتهاء من أعمال تأسيس شركة أمانة حفر الباطن انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بسعر 233.7 ريال أمطار غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد القبض على شخصين اعتديا على آخر قبل عام الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس جنوب أفريقيا رؤية محمد بن سلمان تعزز مكانة الرياضة السعودية كقوة ناعمة جديدة الاتفاق يقترب من المربع الذهبي بثلاثية في ضمك مقتل متظاهر ثانٍ في كركوك وتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث الخليج يزيد أوجاع الشباب بثلاثية
ترأس أمين حفر الباطن المهندس خلف العتيبي الأربعاء الماضي اجتماع لجنة تنمية الاستثمار المنبثقة من المجلس المحلي، واستعرض العتيبي خلال الاجتماع عدداً من النقاط المهمة والتي أسفرت عن مجموعة من التوصيات.
وتضمنت التوصيات إكمال عملية طرح الفرص الاستثمارية وفق رزنامة 2023، والإعداد للمشاركة في معرض سيتي سكيب العالمي المقام في العاصمة الرياض من الفترة 10-13 سبتمبر.
واستعرض الاجتماع، الانتهاء من أعمال تأسيس شركة أمانة حفر الباطن، وطرح عدد من الفرص بناءً على توصيات المجلس المحلي بالمحافظة.