ترأس أمين حفر الباطن المهندس خلف العتيبي الأربعاء الماضي اجتماع لجنة تنمية الاستثمار المنبثقة من المجلس المحلي، واستعرض العتيبي خلال الاجتماع عدداً من النقاط المهمة والتي أسفرت عن مجموعة من التوصيات.

وتضمنت التوصيات إكمال عملية طرح الفرص الاستثمارية وفق رزنامة 2023، والإعداد للمشاركة في معرض سيتي سكيب العالمي المقام في العاصمة الرياض من الفترة 10-13 سبتمبر.

واستعرض الاجتماع، الانتهاء من أعمال تأسيس شركة أمانة حفر الباطن، وطرح عدد من الفرص بناءً على توصيات المجلس المحلي بالمحافظة.