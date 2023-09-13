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لقيادة الفريق هذا الموسم

الباطن يتعاقد مع خواكيم ماتشادو

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٦ مساءً
الباطن يتعاقد مع خواكيم ماتشادو
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الباطن، مساء اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني البرتغالي خواكيم ماتشادو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

خواكيم ماتشادو يقود الباطن

وأوضح نادي الباطن عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن مجلس الإدارة برئاسة خالد الهويدي أنهى إجراءات التوقيع مع خواكيم ماتشادو، لقيادة الفريق في دوري يلو للموسم الرياضي الحالي.

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خواكيم ماتشادو
ماتشادو

وسبق أن تولى خواكيم ماتشادو قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في موسم 2018، قبل أن تتم إقالته بعد الجولة الـ20، كما درب العروبة خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي.

وأنهت إدارة الباطن عقد المدير الفني الصربي سرديان فاسيليفيتش بالتراضي بين الطرفين، وقدمت له شكرها وتقديرها على الفترة التي قضاها مع الفريق، وتمنوا له التوفيق، قبل أن يتم الإعلان عن التعاقد مع ماتشادو.

سرديان فاسيليفيتش
سرديان فاسيليفيتش – المصدر @albatinclub

الباطن في دوري يلو

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز التاسع في جدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى برصيد 6 نقاط، وذلك بعد مرور 4 جولات على انطلاق الموسم.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

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