الباطن يتعاقد مع خواكيم ماتشادو

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أعلن نادي الباطن، مساء اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني البرتغالي خواكيم ماتشادو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.
وأوضح نادي الباطن عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن مجلس الإدارة برئاسة خالد الهويدي أنهى إجراءات التوقيع مع خواكيم ماتشادو، لقيادة الفريق في دوري يلو للموسم الرياضي الحالي.
وسبق أن تولى خواكيم ماتشادو قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في موسم 2018، قبل أن تتم إقالته بعد الجولة الـ20، كما درب العروبة خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي.
وأنهت إدارة الباطن عقد المدير الفني الصربي سرديان فاسيليفيتش بالتراضي بين الطرفين، وقدمت له شكرها وتقديرها على الفترة التي قضاها مع الفريق، وتمنوا له التوفيق، قبل أن يتم الإعلان عن التعاقد مع ماتشادو.
على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز التاسع في جدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى برصيد 6 نقاط، وذلك بعد مرور 4 جولات على انطلاق الموسم.