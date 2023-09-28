Icon

انسيابية الحركة المرورية في تقاطع العليا والتحلية بالرياض Icon شكاوى مستخدمي أجهزة أيفون 15 الجديد لا تتوقف Icon المنتخب السعودي الأولمبي يتأهل لربع نهائي هانغتشو 2022 Icon البحر الأحمر توقع شراكة لجعل السعودية وجهة لليخوت العالمية Icon ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس تشاد Icon وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك Icon عبدالله عطيف يُجري جراحة الرباط الصليبي Icon تحديثات مجدولة لأنظمة أبشر غدًا Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند 11055 نقطة Icon صعود الدولار لن يمنع ارتفاعات النفط بعدما اقترب سعره لـ 100 دولار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عبر تأسيس نادي أمالا لليخوت ليكون إحدى الوجهات الرائدة

البحر الأحمر توقع شراكة لجعل السعودية وجهة لليخوت العالمية

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٢ مساءً
البحر الأحمر توقع شراكة لجعل السعودية وجهة لليخوت العالمية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أبرمت “البحر الأحمر الدولية”، الشركة المطوّرة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم – وجهتي “البحر الأحمر” و “أمالا” – شراكة مع “موناكو مارينا مانجمنت” (M3) لتأسيس “نادي أمالا لليخوت” التابع لـ “البحر الأحمر الدولية” ليكون بمثابة إحدى الوجهات الرائدة لليخوت في العالم.

الشراكة مع موناكو

وجرى تأكيد الشراكة مع “موناكو مارينا مانجمنت”، شريك “نادي موناكو لليخوت” النادي الأشهر عالمياً، في حفل توقيع أُقيم في معرض موناكو لليخوت. وستعمل الشركتان معاً على تحقيق معايير الحصول على تصنيف “La Belle Classe Destination”، وهي علامة التميّز لنوادي اليخوت حول العالم. كما تشمل الشراكة تطوير وتنفيذ خطة للفعاليات الاستثنائية، وإنشاء أكاديمية متخصصة في الإبحار، وتقديم الدعم في التدريب والتوظيف، وتوفير الفرص الموسمية المتبادلة للأعضاء والطلاب والشباب.

قد يهمّك أيضاً
تشكيل النصر لمواجهة أُحد

تشكيل النصر لمواجهة أُحد

القنوات الناقلة لمباراة مايوركا ضد برشلونة

القنوات الناقلة لمباراة مايوركا ضد برشلونة

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “البحر الأحمر الدولية” جون باغانو، أن نادي أمالا لليخوت، يجسد بتصميمه المعماري والمستوحى من التكوينات الصخرية التي شكلت منطقة “تربل باي” منذ آلاف السنين، محوراً يميّز مرسى اليخوت الواقع في البحر الأحمر، مؤكدًا أن هذه الشراكة من “موناكو مارينا مانجمنت”، ستكرّس من خلالها الجهود على أن تكون المرافق والعمليات التشغيلية، بالإضافة للخدمات المقدمة ووسائل الراحة، تعمل بما يضمن إطلالة استثنائية للنادي على المناظر الطبيعية المذهلة، مما يسهم في جعل “أمالا” واحدة من وجهات اليخوت الأكثر تميّزاً في العالم.”

وقال: إن أكثر ما يهمنا في هذه الشراكة، هو إتاحة الفرصة أمام الشباب السعودي، للتدريب والتعلّم ونقل المعرفة، لأن تمكينهم هو أساس نهجنا المتجدد دائماً. لذلك، نحن واثقون تماماً من أننا سنتمكن من الوفاء بوعدنا المتمثل في إنشاء وجهات سياحية من أجلهم وبأيديهم، من خلال تزويد العاملين في المرسى بالدورات التدريبية الاحترافية، في كلٍ من “موناكو” و “أمالا”.

رؤية البحر الأحمر الدولية

فيما أشار الرئيس التنفيذي لـ “موناكو مارينا مانجمنت” خوسيه ماركو كاسيليني إلى أن رؤية “البحر الأحمر الدولية” للسياحة المتجددة تعكس بشكل وثيق، مهمتنا في تعزيز اليخوت المستدامة والتي تراعي البيئة. كما أننا مستعدون لتقديم الدعم في تحقيق هذه الطموحات والعمل جنباً إلى جنب لجعل “نادي أمالا لليخوت” في السعودية، على خارطة اليخوت العالمية.”

يذكر أن نادي اليخوت الفاخر التابع لـ “أمالا” صُمم من قبل شركة الهندسة المعمارية الرائدة “إتش كيه إس” (HKS)، على أن يتكون من 4 طوابق. ويحتضن الحوض البحري الممتد على مساحة 10 هكتارات، مرسى يضم 120 رصيفاً لليخوت تم تصميمها لاستيعاب الأنشطة البحرية للزوار، بالإضافة إلى تنفيذ فعاليات اليخوت وسباقات القوارب.

فيما يُمنح اعتماد “La Belle Classe Destination” لوجهات اليخوت التي تؤمن بالقيم والآداب البحرية وحماية البيئة، بالإضافة لتميّز التصميم والأثر التعليمي والاقتصادي، حيث ينضم الحاصلون عليها إلى شبكة عالمية فريدة، تلتزم ببناء مستقبل الإبحار واليخوت، مع الحفاظ على تلك القيم الأساسية.

يشار إلى أن أعمال تطوير المرحلة الأولى في وجهة “أمالا” والتي تركز على المخطط الرئيسي لمنطقة “تربل باي” تسير على وفق المخطط لها لاستقبال طلائع زوّارها في أوائل عام 2025، ومن المقرر أن تتكون من 8 منتجعات توفر ما يزيد على 1,200 وحدة فندقية. وبمجرد اكتمالها، ستضم وجهة “أمالا” أكثر من 3,900 وحدة فندقية في 29 فندقاً، ونحو 1,200 وحدة سكنية وشققاً وفللاً سكنيةً فاخرةً، كما ستوفر متاجر التجزئة الراقية، والمطاعم الفاخرة، ومرافق للاستجمام، والترفيه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة
العالم

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة

العالم
الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري روشن
الرياضة

الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري...

الرياضة
المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان
صحة وطب‎

المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان

صحة وطب‎
تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل مشكلة التزاحم
السعودية اليوم

تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل...

السعودية اليوم
الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي
السعودية اليوم

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي

السعودية اليوم
اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود
حصاد اليوم

اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود

حصاد اليوم
جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي
الرياضة

جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي

الرياضة
صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد
السعودية اليوم

صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد

السعودية اليوم