البحر الأحمر توقع شراكة لجعل السعودية وجهة لليخوت العالمية

أبرمت “البحر الأحمر الدولية”، الشركة المطوّرة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم – وجهتي “البحر الأحمر” و “أمالا” – شراكة مع “موناكو مارينا مانجمنت” (M3) لتأسيس “نادي أمالا لليخوت” التابع لـ “البحر الأحمر الدولية” ليكون بمثابة إحدى الوجهات الرائدة لليخوت في العالم.

الشراكة مع موناكو

وجرى تأكيد الشراكة مع “موناكو مارينا مانجمنت”، شريك “نادي موناكو لليخوت” النادي الأشهر عالمياً، في حفل توقيع أُقيم في معرض موناكو لليخوت. وستعمل الشركتان معاً على تحقيق معايير الحصول على تصنيف “La Belle Classe Destination”، وهي علامة التميّز لنوادي اليخوت حول العالم. كما تشمل الشراكة تطوير وتنفيذ خطة للفعاليات الاستثنائية، وإنشاء أكاديمية متخصصة في الإبحار، وتقديم الدعم في التدريب والتوظيف، وتوفير الفرص الموسمية المتبادلة للأعضاء والطلاب والشباب.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “البحر الأحمر الدولية” جون باغانو، أن نادي أمالا لليخوت، يجسد بتصميمه المعماري والمستوحى من التكوينات الصخرية التي شكلت منطقة “تربل باي” منذ آلاف السنين، محوراً يميّز مرسى اليخوت الواقع في البحر الأحمر، مؤكدًا أن هذه الشراكة من “موناكو مارينا مانجمنت”، ستكرّس من خلالها الجهود على أن تكون المرافق والعمليات التشغيلية، بالإضافة للخدمات المقدمة ووسائل الراحة، تعمل بما يضمن إطلالة استثنائية للنادي على المناظر الطبيعية المذهلة، مما يسهم في جعل “أمالا” واحدة من وجهات اليخوت الأكثر تميّزاً في العالم.”

وقال: إن أكثر ما يهمنا في هذه الشراكة، هو إتاحة الفرصة أمام الشباب السعودي، للتدريب والتعلّم ونقل المعرفة، لأن تمكينهم هو أساس نهجنا المتجدد دائماً. لذلك، نحن واثقون تماماً من أننا سنتمكن من الوفاء بوعدنا المتمثل في إنشاء وجهات سياحية من أجلهم وبأيديهم، من خلال تزويد العاملين في المرسى بالدورات التدريبية الاحترافية، في كلٍ من “موناكو” و “أمالا”.

رؤية البحر الأحمر الدولية

فيما أشار الرئيس التنفيذي لـ “موناكو مارينا مانجمنت” خوسيه ماركو كاسيليني إلى أن رؤية “البحر الأحمر الدولية” للسياحة المتجددة تعكس بشكل وثيق، مهمتنا في تعزيز اليخوت المستدامة والتي تراعي البيئة. كما أننا مستعدون لتقديم الدعم في تحقيق هذه الطموحات والعمل جنباً إلى جنب لجعل “نادي أمالا لليخوت” في السعودية، على خارطة اليخوت العالمية.”

يذكر أن نادي اليخوت الفاخر التابع لـ “أمالا” صُمم من قبل شركة الهندسة المعمارية الرائدة “إتش كيه إس” (HKS)، على أن يتكون من 4 طوابق. ويحتضن الحوض البحري الممتد على مساحة 10 هكتارات، مرسى يضم 120 رصيفاً لليخوت تم تصميمها لاستيعاب الأنشطة البحرية للزوار، بالإضافة إلى تنفيذ فعاليات اليخوت وسباقات القوارب.

فيما يُمنح اعتماد “La Belle Classe Destination” لوجهات اليخوت التي تؤمن بالقيم والآداب البحرية وحماية البيئة، بالإضافة لتميّز التصميم والأثر التعليمي والاقتصادي، حيث ينضم الحاصلون عليها إلى شبكة عالمية فريدة، تلتزم ببناء مستقبل الإبحار واليخوت، مع الحفاظ على تلك القيم الأساسية.

يشار إلى أن أعمال تطوير المرحلة الأولى في وجهة “أمالا” والتي تركز على المخطط الرئيسي لمنطقة “تربل باي” تسير على وفق المخطط لها لاستقبال طلائع زوّارها في أوائل عام 2025، ومن المقرر أن تتكون من 8 منتجعات توفر ما يزيد على 1,200 وحدة فندقية. وبمجرد اكتمالها، ستضم وجهة “أمالا” أكثر من 3,900 وحدة فندقية في 29 فندقاً، ونحو 1,200 وحدة سكنية وشققاً وفللاً سكنيةً فاخرةً، كما ستوفر متاجر التجزئة الراقية، والمطاعم الفاخرة، ومرافق للاستجمام، والترفيه.