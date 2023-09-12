البحر يبتلع ثلث مدينة درنة الليبية

أفاد أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، بأن هناك آلاف المفقودين بسبب العاصفة دانيال التي ضربت البلاد، وبسبب تلك العاصفة تم اختفاء ثلث مدينة درنة في البحر.

تأثير العاصفة

ووفقًا لوسائل الإعلام، ذكر المسماري، أن العاصفة سوت العديد من الأحياء في ليبيا بالكامل، وهناك العديد من المناطق في البلاد يصعب الوصول إليها في الوقت الحالي بسبب العواصف والسيول الغزيرة، مضيفًا: نحتاج إلى الدعم اللوجيستي والإنساني.

وأردف المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، أن السلطات أصدرت قرارًا بتوجيه جميع القوافل إلى المناطق المنكوبة وتحديدًا مدينة درنة لإغاثة المتضررين.

من المعروف أن العاصفة دانيال ضربت شرق ليبيا وتحديدًا مدينة درنة، يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023، مما أدى إلى إلحاق الضرر ماديًا وبشريًا، وكانت النتيجة مقتل حوالي 3000 شخص، وإصابة الآلاف.