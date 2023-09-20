البرازيل تصادر 3.6 أطنان من الكوكايين في طريقها لإفريقيا

أعلنت البحرية البرازيلية يوم الثلاثاء أنها صادرت 3.6 أطنان من الكوكايين على قارب قبالة ساحل ولاية بيرنامبوكو شمال شرق البلاد، في أكبر ضبطية بحرية منفردة لمخدرات للبرازيل.

قارب صغير بمحرك

وبحسب بيان البحرية البرازيلية، فإنها استولت على قارب صغير بمحرك يستخدم لنقل الأشخاص والبضائع بمحاذاة الساحل وعليه خمسة من أفراد الطاقم متجهين إلى إفريقيا. وتم قطر القارب بسفينة استطلاع إلى ميناء ريسيفي.

ولفتت البحرية إلى مصادرة أكثر من 17 طنًا من الكوكايين و4.3 أطنان من الحشيش و695 طنًا من السجائر و113.34 طنًا من الأسماك و14 طنًا من الماريجوانا و3146 مترًا مكعبًا من الخشب منذ 2020.