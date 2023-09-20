Icon

الاتحاد السعودي يكشف آلية مشاركة الفرق في البطولات الآسيوية Icon 30 فعالية متنوعة في احتفالات الباحة باليوم الوطني Icon البرازيل تصادر 3.6 أطنان من الكوكايين في طريقها لإفريقيا Icon صدمة سعرية لأسعار النفط بعد اقترابه من 100 دولار Icon عيشها واحتفل بأجمل وطن.. حفلات الويكند غير Icon علي سعيد الكعبي ينضم إلى قنوات SSC Icon الأرصاد: رياح شديدة على مكة المكرمة Icon قديروف ينفي شائعات مرضه Icon مسيرة مميزة لـ جانغ هيون سو مع الهلال Icon مزاد علني لبيع بضائع وسيارات في جمرك ميناء الملك عبد العزيز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
العالم
أكبر ضبطية بحرية للمخدرات

البرازيل تصادر 3.6 أطنان من الكوكايين في طريقها لإفريقيا

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ مساءً
البرازيل تصادر 3.6 أطنان من الكوكايين في طريقها لإفريقيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت البحرية البرازيلية يوم الثلاثاء أنها صادرت 3.6 أطنان من الكوكايين على قارب قبالة ساحل ولاية بيرنامبوكو شمال شرق البلاد، في أكبر ضبطية بحرية منفردة لمخدرات للبرازيل.

قارب صغير بمحرك

وبحسب بيان البحرية البرازيلية، فإنها استولت على قارب صغير بمحرك يستخدم لنقل الأشخاص والبضائع بمحاذاة الساحل وعليه خمسة من أفراد الطاقم متجهين إلى إفريقيا. وتم قطر القارب بسفينة استطلاع إلى ميناء ريسيفي.

قد يهمّك أيضاً
لا أحد يعرف مكان الطائرة الأمريكية المفقودة حتى الآن

لا أحد يعرف مكان الطائرة الأمريكية المفقودة حتى الآن

الطيران المدني: 58 مليون ريال تعويضات للمسافرين خلال عامين

الطيران المدني: 58 مليون ريال تعويضات للمسافرين خلال عامين

ولفتت البحرية إلى مصادرة أكثر من 17 طنًا من الكوكايين و4.3 أطنان من الحشيش و695 طنًا من السجائر و113.34 طنًا من الأسماك و14 طنًا من الماريجوانا و3146 مترًا مكعبًا من الخشب منذ 2020.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج منذ 2017
الرياضة

محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج...

الرياضة
نقل دوري روشن عبر القنوات الإيرانية للمرة الأولى
الرياضة

نقل دوري روشن عبر القنوات الإيرانية للمرة...

الرياضة
هاتريك ميتروفيتش يقود صربيا لفوز ثمين أمام ليتوانيا
الرياضة

هاتريك ميتروفيتش يقود صربيا لفوز ثمين أمام...

الرياضة
معاش المتقاعد لا يتأثر حال عمله في وظيفة خاضعة لـ التأمينات
السعودية اليوم

معاش المتقاعد لا يتأثر حال عمله في...

السعودية اليوم
زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الأوكراني
العالم

زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الأوكراني

العالم
مشادة وتشابك بالأيدي بين نجمي الرائد بلقاء الهلال
الرياضة

مشادة وتشابك بالأيدي بين نجمي الرائد بلقاء...

الرياضة
الصندوق الصناعي يتيح محفزات تمويلية لدعم الصناعة المحلية
السعودية اليوم

الصندوق الصناعي يتيح محفزات تمويلية لدعم الصناعة...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 306,300 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في نجران
أخبار أمنية

إحباط تهريب 306,300 قرص خاضع لتنظيم التداول...

أخبار أمنية