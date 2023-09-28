أوضح الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، أن البرق ينطلق من السحب إلى الأرض والعكس صحيح.

جاء ذلك خلال رده على سؤال يقول: “هل البرق ينطلق من الأعلى إلى الأسفل (من السحب إلى الأرض)؟ أو العكس؟”.

أشكال كثيرة للبرق

وقال المسند في منشور على حسابه بمنصة “إكس”: “يتحرك البرق من السحب باتجاه الأرض، والعكس صحيح، أحيانًا يبدأ من الأرض ويتحرك إلى أعلى باتجاه السحب”.

وأضاف: “علاوة على ذلك البرق يتحرك في كل اتجاه يمين ويسار، وأحيانًا من الأعلى إلى الأسفل ثم يغير اتجاهه إلى الأعلى وهكذا.. فلا تستغرب عندما تشاهد مقاطع فيديو تُظهر لك أشكالًا من البرق.. ربما تكون غير مألوفة لديك”.

صاعقة برق

وشهد برج الساعة بالحرم المكي أمس الأربعاء، صاعقة برق جاءت في ظل موجة أمطار مصحوبة برياح شديدة شهدتها مكة وعدد من محافظاتها.