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بحلول 1 أكتوبر عام 2024

البرلمان البلغاري يصادق على قرار التخلي عن النفط الروسي

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ صباحاً
البرلمان البلغاري يصادق على قرار التخلي عن النفط الروسي
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وسائل الإعلام البلغارية، أن البرلمان البلغاري صادق على قرار التخلي عن النفط الروسي بحلول 1 أكتوبر عام 2024.

التخلي عن النفط الروسي

وبحسب وسائل الإعلام، من المقرر التخلي عن النفط الروسي تدريجيًّا، حيث سيكون بإمكان مصفاة “لوك أويل” في مدينة بورغاس البلغارية تكرير ما لا يزيد على 80% من النفط الروسي حتى 31 ديسمبر 2023، ثم ما لا يزيد على 75% حتى 31 مارس 2024، و50% حتى 30 يونيو 2024، و25% حتى نهاية سبتمبر 2024.

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واعتبارًا من 1 أكتوبر عام 2024 سيتعين على “لوك أويل” الانتقال إلى التخلي عن تكرير النفط الروسي بالكامل.

وفي حال عدم تنفيذ الشركة الروسية لشروط القرار، ستقوم الحكومة البلغارية بنقل كافة أصول “لوك أويل”، بما فيها المصفاة في بورغاس إلى إدارة الدولة البلغارية وتعيين مدير خاص لها.

باستثناء التوريد البحري

من المعروف أن الاتحاد الأوروبي اتفق في العام الماضي على حظر استيراد النفط الروسي مع استثناء توريدات النفط الروسي إلى بلغاريا بحرًا حتى أواخر 2024.

وبحث البرلمان البلغاري خطة طويلة الأمد للتخلي عن النفط الروسي، وتبنى مشروع قانون ينص على التخلي عنها في مدة 30 يومًا، لكن البرلمان أعاد النظر في ذلك لاحقًا، حيث حذر وزير الاقتصاد بوغدان بوغدانوف من قفزة في أسعار الوقود في حال تطبيق الحظر في مواعيد قصيرة.

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