البرهان يتعهد بالقضاء على التمرد قريبًا

تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، بالقضاء على التمرد في إشارة لقوات الدعم السريع قريبًا حتى ينعم الشعب السوداني بالسلام والاستقرار، بحسب ما أفاد مكتب مجلس السيادة السوداني.

وأضاف البرهان قائلًا :” “المرحلة الحالية هي لإيقاف الحرب، ومن ثم يمكن الحديث حول الأمور الأخرى”، ضمن تصريحاته التي أدلى بها خلال زيارته لقطر، بحسب ما أفادت “العربية”.

وتابع: “نحن في القوات المسلحة نطمئن الشعب السوداني بأننا ماضون في استكمال مهام المرحلة الانتقالية والانتقال للحكم المدني الديمقراطي بعد القضاء على هذا التمرد”.

عقوبات أمريكية

يأتي هذا بينما قالت قوات الدعم السريع بالسودان، في بيان اليوم الخميس، إنها تعتبر العقوبات الأمريكية على عبدالرحيم دقلو، نائب حميدتي قائد القوات، “مؤسفة وصادمة ومجحفة”، وتلقي “بظلال سالبة” على دور واشنطن كوسيط.