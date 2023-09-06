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بسبب التخريب المتعمد للبنى التحتية في البلاد

البرهان يحل قوات الدعم السريع بمرسوم دستوري

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ مساءً
البرهان يحل قوات الدعم السريع بمرسوم دستوري
المواطن - فريق التحرير

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أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، مرسومًا دستوريًّا قضى بحل قوات الدعم السريع.

حيثيات القرار

وبحسب وسائل الإعلام السودانية، أمر البرهان القيادة العامة للقوات الشعبية المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ.

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جاء القرار استنادًا إلى تداعيات تمرد هذه القوات على الدولة والانتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين، والتخريب المتعمد للبنى التحتية في البلاد، فضلًا عن مخالفتها لأهداف ومهام ومبادئ إنشائها الواردة في قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017.

هذا وتتواصل الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع جنوبي العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان.

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هجمات متبادلة

وقامت قوات الدعم السريع منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأربعاء، بهجوم مدفعي على سلاح المهندسين التابع للجيش في أم درمان، في محاولات للسيطرة عليه.

بدوره قصف الجيش مواقع الدعم السريع في المدينة الرياضية ومحيط سلاح المدرعات، وسُمع دوي انفجارات قوية ومتتالية وسط الخرطوم مع تصاعد أعمدة الدخان في محيط القصر الجمهوري.

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كما استهدف الجيش بالطيران المسير أهدافًا للدعم السريع في مناطق شرق النيل والجريف غرب جنوب شرق الخرطوم.

في غضون ذلك، أصدر والي القضارف الحدودية شرقي السودان محمد عبدالرحمن محجوب، قرارًا بتمديد حالة الطوارئ بالولاية لمدة 3 أشهر.

وفي وقت سابق، كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أبرز التطورات التي يشهدها السودان على الصعيد الإنساني، إثر الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

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