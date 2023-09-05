البقالات في السعودية بلا موظفين مستقبلًا

أصبح الذكاء الاصطناعي مصطلحًا شاملًا للتطبيقات التي تؤدي مهام مُعقدة تتطلب طاقات بشرية مثل التواصل مع العملاء عبر الإنترنت أو ممارسة لعبة الشطرنج أو البيع في المتاجر والمحلات.

وتسعى السعودية إلى استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي في شتى المجالات لتوفير الطاقات البشرية لمهام أفضل تحتاج للابتكار والتطوير باستمرار، بينما الأعمال التي لها نظام ثابت فيمكن الاستعاضة عن الموظفين واستبدالهم بالذكاء الاصطناعي ليؤدي هذه المهام بهدوء وسرعة ودقة أعلى.

الذكاء الاصطناعي في البقالات

وعلى سبيل المثال تعمل المملكة الآن على استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال المتاجر الغذائية وبيع السلع الاستهلاكية والبقالات.

ووثق التقني عبدالله السبع تجربة المدفوعات السعودية، في تطبيق البقالة الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي دون موظفين أو محاسبين.

طريقة الشراء

وأوضح أن البقالة الذكية يتم الدخول إليها بعد إدخال البطاقة البنكية من خلال جهاز على باب البقالة التي تفتح بعد قراءة البطاقة، وبعد أخذ الأغراض والسلع المرغوب في شرائها، يعرف الذكاء الاصطناعي ما تم أخذه من كل رف، وعند الخروج من البقالة يتم خصم ثمن المشتريات من البطاقة أوتوماتيكيًّا.