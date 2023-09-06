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في إطار التكامل بين الجهات الحكومية

“البلديات” و”الموارد البشرية” تعلنان ربط رخصة الباعة الجائلين بوثيقة العمل الحر

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٤ مساءً
“البلديات” و”الموارد البشرية” تعلنان ربط رخصة الباعة الجائلين بوثيقة العمل الحر
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المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالشراكة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ربط منصتي “بلدي” و”العمل الحر”، لإتاحة إصدار وثائق عمل حر لحاملي رخصة بائع جائل والاستفادة من مميزاتها، إذ يأتي ذلك في إطار التكامل بين الجهات الحكومية.

الهدف من القرار

ويهدف القرار إلى تمكين الباعة الجائلين من الوصول إلى حزم من المحفزات والممكنات التي تساعدهم على الاستدامة والاستمرار، وتمنحهم نافذة للعديد من الخدمات مثل: (تيسير حلول الدفع الرقمية المتنوعة، إمكانية فرصة فتح حساب بنكي تجاري، والتسجيل الاختياري في التأمينات الاجتماعية).

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وتمنح وثيقة العمل الحرّ الأفراد فرصة ممارسة العمل بشكل مستقل في الأنشطة التي أقرّتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى رفع مستوى الموثوقية وتأهيل الباعة للحصول على الدعم من الجهات ذات العلاقة، بهدف تقليل الأعباء المالية على المستفيدين.

يُذكر أنه يمكن إصدار الوثيقة مباشرة بعد إصدار رخصة الباعة الجائلين عبر منصة “بلدي”، وذلك من خلال اتباع الخطوات والاشتراطات الخاصة بالوثيقة من خلال زيارة الرابط https://freelance.sa/our-programs/food-carts.

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