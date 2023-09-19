البنك المركزي يطلق برنامج مكافحة الاحتيال السيبراني

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أطلق البنك المركزي السعودي “ساما” برنامج مكافحة الاحتيال السيبراني بنسخته الأولى.
ويستهدف البرنامج – الذي سيستمر لمدة ثلاثة أشهر – تطوير القدرات الوطنية وتدريب وتأهيل مجموعة من منسوبي البنك المركزي السعودي والقطاع المالي من البنوك المحلية، من خلال إشراكهم في برنامج تطويري مكثّف ومتخصص بمجال مكافحة الاحتيال السيبراني في أحد أبرز الجامعات البريطانية.
ويعد برنامج مكافحة الاحتيال السيبراني أحد أهم البرامج المستحدثة على المستوى المحلي والعالمي، ويهدف إلى وضع الأسس وتبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية المطبقة في المجال. كما يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه “ساما” لدعم الكوادر الوطنية من خلال التدريب النظري والتطبيقي لمكافحة الاحتيال المالي من خلال عدة مراحل ابتداءً من مراحل التأسيس، ومرورًا بالتدريب على رأس العمل مع أكبر المؤسسات المالية العالمية، وجهات عالمية رائدة في مجال مكافحة الاحتيال السيبراني.