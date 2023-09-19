Icon

عيشها واستمتع بعروض الألعاب النارية في اليوم الوطني السعودي Icon صراخ متطوع ليبي يكتشف جثة والده بين ضحايا الإعصار Icon سبب توجه إيلون ماسك لفرض اشتراك شهري على مستخدمي X Icon وظائف شاغرة بهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي Icon ضبط 5 أشخاص لترويج وتهريب المخدرات في جازان Icon الجماهير تنتقد أداء المنتخب السعودي الأولمبي أمام إيران Icon المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا Icon نيابة عن الملك سلمان.. وزير الخارجية يرأس وفد السعودية في جلسة الأمم المتحدة Icon الإسعاف الجوي بالقصيم ينقل مصابًا في زمن قياسي Icon البنك المركزي يطلق برنامج مكافحة الاحتيال السيبراني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتطوير القدرات الوطنية وتدريب المنسوبين

البنك المركزي يطلق برنامج مكافحة الاحتيال السيبراني

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٩ مساءً
البنك المركزي يطلق برنامج مكافحة الاحتيال السيبراني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلق البنك المركزي السعودي “ساما” برنامج مكافحة الاحتيال السيبراني بنسخته الأولى.

ويستهدف البرنامج – الذي سيستمر لمدة ثلاثة أشهر – تطوير القدرات الوطنية وتدريب وتأهيل مجموعة من منسوبي البنك المركزي السعودي والقطاع المالي من البنوك المحلية، من خلال إشراك​هم في برنامج تطويري مكثّف ومتخصص بمجال مكافحة الاحتيال السيبراني في أحد أبرز الجامعات البريطانية.

قد يهمّك أيضاً
مليونان و280 ألف خدمة عبر أبشر بأغسطس

مليونان و280 ألف خدمة عبر أبشر بأغسطس

توتنهام في الوصافة بثنائية في شيفيلد يونايتد

توتنهام في الوصافة بثنائية في شيفيلد يونايتد

مكافحة الاحتيال السيبراني

ويعد برنامج مكافحة الاحتيال السيبراني أحد أهم البرامج المستحدثة على المستوى المحلي والعالمي، ويهدف إلى وضع الأسس وتبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية المطبقة في المجال. كما يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه “ساما” لدعم الكوادر الوطنية من خلال التدريب النظري والتطبيقي لمكافحة الاحتيال المالي من خلال عدة مراحل ابتداءً من مراحل التأسيس، ومرورًا بالتدريب على رأس العمل مع أكبر المؤسسات المالية العالمية، وجهات عالمية رائدة في مجال مكافحة الاحتيال السيبراني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل

وظائف
إنشاء محطة التحويل الكهربائي في حفر الباطن الصناعية
آخر الاخبار

إنشاء محطة التحويل الكهربائي في حفر الباطن...

آخر الاخبار
وظائف بـ الهيئة العامة للإحصاء
حصاد اليوم

وظائف بـ الهيئة العامة للإحصاء

حصاد اليوم
سفيان أمرابط على رادار مانشستر يونايتد
الرياضة

سفيان أمرابط على رادار مانشستر يونايتد

الرياضة
ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية
حصاد اليوم

ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية

حصاد اليوم
فيفا يستعيد ذكرى مواجهة الاتحاد والأهلي المونديالية
الرياضة

فيفا يستعيد ذكرى مواجهة الاتحاد والأهلي المونديالية

الرياضة
طريقة تعديل المؤهل الدراسي في أبشر
السعودية اليوم

طريقة تعديل المؤهل الدراسي في أبشر

السعودية اليوم