مركز أزمات مكة: تجنبوا السيول ومناطق تجمع المياه القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال والشباب البنك المركزي: 22 مليار ريال فائض ميزان المدفوعات لبند السفر اتفاقية شراكة لتحويل نقاط قطاف لرصيد بـ تطبيق جاهز لقطات من زيارة رواد الفضاء السعوديين لجامعة الملك خالد إنتاج 100 ألف سيارة أولى خطوات مصنع لوسيد في السعودية العبيد: رفع التوظيف لـ 160 مهنة ثقافية يسرع وتيرتها وظائف شاغرة في الخطوط الجوية السعودية مرشح مفاجئ لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد العلاقات الأخوية تتصدر مباحثات فيصل بن فرحان وملك البحرين
أعلن البنك المركزي، اليوم الخميس، أن فائض ميزان المدفوعات لبند السفر بلغ نحو 22 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2023 .
وأفاد البنك المركزي بأن معدل إنفاق السياح القادمين إلى المملكة ارتفع لـ 119% خلال الربع الثاني من العام 2023، بحسب “الإخبارية”.
وأشار البنك المركزي إلى أن إنفاق السياح الوافدين إلى المملكة بلغ 46 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2023.