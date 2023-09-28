البنك المركزي: 22 مليار ريال فائض ميزان المدفوعات لبند السفر

أعلن البنك المركزي، اليوم الخميس، أن فائض ميزان المدفوعات لبند السفر بلغ نحو 22 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2023 .

وأفاد البنك المركزي بأن معدل إنفاق السياح القادمين إلى المملكة ارتفع لـ 119% خلال الربع الثاني من العام 2023، بحسب “الإخبارية”.

وأشار البنك المركزي إلى أن إنفاق السياح الوافدين إلى المملكة بلغ 46 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2023.