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خلال الربع الثاني لعام 2023

البنك المركزي: 22 مليار ريال فائض ميزان المدفوعات لبند السفر

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٤ مساءً
البنك المركزي: 22 مليار ريال فائض ميزان المدفوعات لبند السفر
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البنك المركزي، اليوم الخميس، أن فائض ميزان المدفوعات لبند السفر بلغ نحو 22 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2023 .

وأفاد البنك المركزي بأن معدل إنفاق السياح القادمين إلى المملكة ارتفع لـ 119% خلال الربع الثاني من العام 2023، بحسب “الإخبارية”.

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وأشار البنك المركزي إلى أن إنفاق السياح الوافدين إلى المملكة بلغ 46 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2023.

 

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