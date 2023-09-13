Icon

البيت الأبيض: بايدن بريء Icon الأسلحة مقابل تكنولوجيا الفضاء أهم ما تضمنه لقاء بوتين وكيم Icon أول اختبار لها.. هيئة تنظيم الإعلام تتصدى لقبلة طائشة خارج إطار الزواج Icon الحماد: الحراك التشريعي في العقار يرفع موثوقيته وجاذبيته للاستثمار Icon تقلبات جوية على بعض مناطق السعودية غدًا Icon قرش يبتر ذراع سيدة ومصر تغلق الشاطئ Icon وفاة شاب تناول المعكرونة بعد 5 أيام من طبخها Icon سكان الحوز المغربية يشعرون بهزة أرضية جديدة Icon الدفاع المدني: ابقوا في أماكن آمنة وابتعدوا عن تجمعات السيـول Icon مقتل 40 سودانيًّا في قصف سوق بدارفور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لم يرتكب أي سوء

البيت الأبيض: بايدن بريء

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ مساءً
البيت الأبيض: بايدن بريء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد البيت الأبيض براءة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يطاله تحقيق يرمي إلى عزله أطلقته المعارضة الجمهورية في الكونجرس، من أي سوء.

لم يرتكب أي سوء

وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، خلال مؤتمر صحفي اليوم، بأنه لم يتم العثور على أي دليل على الإطلاق بخصوص تلك القضية، مشيرةً إلى أن الرئيس لم يرتكب أي سوء.

قد يهمّك أيضاً
ظاهرة غريبة لمناديب توصيل الطلبات!

ظاهرة غريبة لمناديب توصيل الطلبات!

الصناعات التحويلية في السعودية ترتفع لـ 8.7%

الصناعات التحويلية في السعودية ترتفع لـ 8.7%

ويتهم الجمهوريون في مجلس النواب الرئيس الديمقراطي بـالكذب على الشعب الأمريكي بشأن تورطه في قضايا نجله المثيرة للجدل في الخارج.

وأصبح هانتر بايدن، نجل الرئيس البالغ من العمر خمسين عامًا، هدفًا لليمين الأمريكي.

عزل الرئيس

ويُتهم بعقد صفقات مشبوهة في أوكرانيا والصين عندما كان بايدن نائبًا للرئيس باراك أوباما (2009- 2017)، مستفيدًا من اسم والده ونفوذه.

وينص الدستور الأمريكي على أنه يمكن للكونجرس عزل الرئيس بتهمة الخيانة أو الفساد أو غيرها من الجرائم أو الجنح الكبرى.

ويؤكد الديمقراطيون أن هذه الجهود من اليمين ليست سوى غطاء للتستر على المشكلات القانونية التي يواجهها الرئيس السابق، والشخصية الأوفر حظًّا للفوز بالترشح عن الحزب الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، الذي يواجه 91 تهمة جنائية ستُنظر فيها أربع محاكمات خلال العام المقبل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 37 كجم حشيش بعسير
أخبار أمنية

القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 37 كجم...

أخبار أمنية
لاعبو الجهراء الكويتي عن صفقات دوري روشن: فخر عالمي بصناعة سعودية
الرياضة

لاعبو الجهراء الكويتي عن صفقات دوري روشن:...

الرياضة
وظائف شاغرة بمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

حصاد اليوم
رقم جنوني يجمع نيمار مع مالكوم قبل الهلال
الرياضة

رقم جنوني يجمع نيمار مع مالكوم قبل...

الرياضة
نهاية مذلة لمروج مخدرات قبض عليه أمام والده
السعودية اليوم

نهاية مذلة لمروج مخدرات قبض عليه أمام...

السعودية اليوم
أحقية الخاطب في استرداد هداياه بعد فسخ الخطبة
السعودية اليوم

أحقية الخاطب في استرداد هداياه بعد فسخ...

السعودية اليوم
ضبط مواطن ومخالف لأمن الحدود لترويجهما المخدرات بجازان والباحة
أخبار أمنية

ضبط مواطن ومخالف لأمن الحدود لترويجهما المخدرات...

أخبار أمنية
حان وقت ارتداء أقنعة كورونا مرة أخرى
صحة وطب‎

حان وقت ارتداء أقنعة كورونا مرة أخرى

صحة وطب‎