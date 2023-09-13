البيت الأبيض: بايدن بريء

أكد البيت الأبيض براءة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يطاله تحقيق يرمي إلى عزله أطلقته المعارضة الجمهورية في الكونجرس، من أي سوء.

لم يرتكب أي سوء

وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، خلال مؤتمر صحفي اليوم، بأنه لم يتم العثور على أي دليل على الإطلاق بخصوص تلك القضية، مشيرةً إلى أن الرئيس لم يرتكب أي سوء.

ويتهم الجمهوريون في مجلس النواب الرئيس الديمقراطي بـالكذب على الشعب الأمريكي بشأن تورطه في قضايا نجله المثيرة للجدل في الخارج.

وأصبح هانتر بايدن، نجل الرئيس البالغ من العمر خمسين عامًا، هدفًا لليمين الأمريكي.

عزل الرئيس

ويُتهم بعقد صفقات مشبوهة في أوكرانيا والصين عندما كان بايدن نائبًا للرئيس باراك أوباما (2009- 2017)، مستفيدًا من اسم والده ونفوذه.

وينص الدستور الأمريكي على أنه يمكن للكونجرس عزل الرئيس بتهمة الخيانة أو الفساد أو غيرها من الجرائم أو الجنح الكبرى.

ويؤكد الديمقراطيون أن هذه الجهود من اليمين ليست سوى غطاء للتستر على المشكلات القانونية التي يواجهها الرئيس السابق، والشخصية الأوفر حظًّا للفوز بالترشح عن الحزب الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، الذي يواجه 91 تهمة جنائية ستُنظر فيها أربع محاكمات خلال العام المقبل.