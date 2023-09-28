التأمينات الاجتماعية تعلن عن وظائف في مختلف التخصصات مشروع قمم السودة.. تجربة سياحية فارقة ونوعية شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن برنامج النخبة المنتهي بالتوظيف خدمات ميدانية تواكب أكثر من 5 ملايين مُصلٍّ بالمسجد النبوي سدايا تُطلق رادار البيانات والذكاء الاصطناعي لوسيد تفتتح أول مصنع سيارات كهربائية في السعودية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق توقعات بأمطار أعلى من الطبيعي خلال الشهرين القادمين
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن فتح باب التوظيف في مختلف المناطق (لا يشترط خبرة سابقة) وذلك ضمن مشاركتها في (معرض خطوة للتوظيف 2023 م) للرجال والنساء حملة البكالوريوس في التخصصات التالية:
– إدارة الأعمال
– القانون
– الموارد البشرية
– المالية
– المحاسبة
– نظم المعلومات الإدارية
– التسويق
– الإعلام
– العلاقات العامة
– تقنية المعلومات
– علوم الحاسب
– الأمن السيبراني
– بحوث العمليات
– الهندسة الصناعية
– الهندسة الكيميائية
– الهندسة البيئية
– إدارة المخاطر
– إدارة المشاريع
– إدارة العمليات
– إدارة الجودة
– العلوم الإكتوارية
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.
– لا يشترط الخبرة (ستعتبر الخبرة ميزة إضافية).
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 1445/3/14 هـ.