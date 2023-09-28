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التأمينات الاجتماعية تعلن عن وظائف في مختلف التخصصات

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٢ صباحاً
التأمينات الاجتماعية تعلن عن وظائف في مختلف التخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن فتح باب التوظيف في مختلف المناطق (لا يشترط خبرة سابقة) وذلك ضمن مشاركتها في (معرض خطوة للتوظيف 2023 م) للرجال والنساء حملة البكالوريوس في التخصصات التالية:

الوظائف المتاحة

– إدارة الأعمال
– القانون
– الموارد البشرية
– المالية
– المحاسبة
– نظم المعلومات الإدارية
– التسويق
– الإعلام
– العلاقات العامة
– تقنية المعلومات
– علوم الحاسب
– الأمن السيبراني
– بحوث العمليات
– الهندسة الصناعية
– الهندسة الكيميائية
– الهندسة البيئية
– إدارة المخاطر
– إدارة المشاريع
– إدارة العمليات
– إدارة الجودة
– العلوم الإكتوارية

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الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.
– لا يشترط الخبرة (ستعتبر الخبرة ميزة إضافية).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 1445/3/14 هـ.

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