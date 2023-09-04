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التأمينات الاجتماعية : يجوز للمشترك تسجيل مدتي العمل معًا

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٦ مساءً
التأمينات الاجتماعية : يجوز للمشترك تسجيل مدتي العمل معًا
المواطن - فريق التحرير

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن نظام التأمينات الاجتماعية يجيز للمشترك تسجيل كلتا المدتين في النظام بما يسهم في زيادة المعاش المستحق.

تسجيل المدد في نظام التأمينات

جاء ذلك خلال رده على سؤال حالة تأمينية تقول “مشعل يعمل لدى إحدى المنشآت في الصباح، ويرغب في الالتحاق بوظيفة أخرى في المساء.. فهل يسمح نظام التأمينات الاجتماعية لمشعل بتسجيل الخدمتين معاً؟”.

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وقالت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها على منصة “إكس “نعم، يجيز نظام التأمينات الاجتماعية للمشترك تسجيل كلتا المدتين في النظام، بما يسهم في زيادة المعاش المستحق بعد التقاعد، على ألا يتجاوز مجموع أجر الاشتراك عن 45 ألف ريال”.

عمل المشترك

وفي وقت سابق، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يجيز عمل المشترك لدى أكثر من صاحب عمل.

وقالت العناية بالعملاء إن نظام التأمينات الاجتماعية يجيز عمل المشترك لدى أكثر من صاحب عمل، ويحسب اشتراك واحد بمجموع الأجور التي يتقاضاها من أصحاب العمل.

وأضافت أنه يجب الرجوع لعقد العمل واللائحة الداخلية للمنشأة للتأكد من عدم اشتراط الجمع بين وظيفتين.

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