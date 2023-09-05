21 اتفاقية ومذكرة تفاهم في منتدى الاستثمار السعودي – الإيطالي سيارة تقتحم مطعمًا في تكساس وتصيب 23 بجروح مفاجأة سارة من تشافي لجماهير برشلونة توكلنا: حدثوا التطبيق إلى آخر إصدار الأردن يسقط تاسع مسيرة مخدرات قادمة من سوريا شروط الاستفادة من برنامج القسط الميسر لتملك السكن لحظة القبض على 872 مهاجرًا عبر المياه البريطانية وليد الفراج: عدم ضم الاتحاد لصفقة قوية قبل 7 سبتمبر مصيبة! إعادة فتح المجال الجوي في النيجر التأمينات: السماح للمشترك العامل في منشأتين بتسجيل المدتين
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، السماح للمشترك الذي يعمل في منشأتين بتسجيل كلتا المدتين في النظام، بما يسهم في زيادة المعاش المستحق بعد التقاعد، على ألا يتجاوز مجموع أجر الاشتراك عن 45 ألف ريال.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال السائل: مشعل يعمل لدى إحدى المنشآت في الصباح، ويرغب في الالتحاق بوظيفة أخرى في المساء. هل يسمح نظام التأمينات الاجتماعية لمشعل بتسجيل الخدمتين معًا؟
بدورها، تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع السائل، حيث قالت: نعم، يجيز نظام التأمينات الاجتماعية للمشترك تسجيل كلتا المدتين في النظام، بما يسهم في زيادة المعاش المستحق بعد التقاعد، على ألا يتجاوز مجموع أجر الاشتراك عن 45 ألف ريال.