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شرط ألا يتجاوز المجموع 45 ألف ريال

التأمينات: السماح للمشترك العامل في منشأتين بتسجيل المدتين

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٤ صباحاً
التأمينات: السماح للمشترك العامل في منشأتين بتسجيل المدتين
المواطن - فريق التحرير

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، السماح للمشترك الذي يعمل في منشأتين بتسجيل كلتا المدتين في النظام، بما يسهم في زيادة المعاش المستحق بعد التقاعد، على ألا يتجاوز مجموع أجر الاشتراك عن 45 ألف ريال.

تسجيل الخدمتين

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال السائل: مشعل يعمل لدى إحدى المنشآت في الصباح، ويرغب في الالتحاق بوظيفة أخرى في المساء. هل يسمح نظام التأمينات الاجتماعية لمشعل بتسجيل الخدمتين معًا؟

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المعاش المستحق

بدورها، تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع السائل، حيث قالت: نعم، يجيز نظام التأمينات الاجتماعية للمشترك تسجيل كلتا المدتين في النظام، بما يسهم في زيادة المعاش المستحق بعد التقاعد، على ألا يتجاوز مجموع أجر الاشتراك عن 45 ألف ريال.

 

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