التاريخ يُنصف الاتحاد ضد الأهلي المصري

وضعت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي ستُقام في جدة، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مواجهة محتملة ضد الأهلي المصري.

افتتاح كأس العالم للأندية 2023

وتُقام بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل، ويلعب الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في المباراة الافتتاحية على ملعب الجوهرة المشعة، عند الساعة التاسعة مساء.

مواجهات الاتحاد ضد الأهلي المصري

وفي حالة تأهل العميد إلى الدور التالي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، سيضرب موعدًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة 15 ديسمبر.

ويملك الاتحاد سجلًا مميزًا ضد نظيره الأهلي المصري، حيث سبق وتقابلا 3 مرات، ولم يتمكن المارد الأحمر من تحقيق أي فوز، وتلقى 3 هزائم، وكانت البداية في بطولة النخبة العربية عام 1999، وفاز العميد بهدف نظيف.

ولعب العميد ضد الأهلي المصري في بطولة كأس السوبر المصري السعودي عام 2001، وتمكن النمور من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعود المواجهة الأخيرة بينهما إلى كأس العالم للأندية 2005.

واصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بنظيره الأهلي المصري في مونديال الأندية الذي أُقيم في اليابان، وواصل العميد تفوقه، ونجح في حسم المباراة لصالحه بهدف نظيف سجله النجم محمد نور.