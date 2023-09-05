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قبل مواجهتهما المحتملة بمونديال الأندية

التاريخ يُنصف الاتحاد ضد الأهلي المصري

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٥ مساءً
التاريخ يُنصف الاتحاد ضد الأهلي المصري
المواطن - فريق التحرير

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وضعت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي ستُقام في جدة، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مواجهة محتملة ضد الأهلي المصري.

افتتاح كأس العالم للأندية 2023

وتُقام بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل، ويلعب الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في المباراة الافتتاحية على ملعب الجوهرة المشعة، عند الساعة التاسعة مساء.

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قرعة كأس العالم للأندية 2023
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

مواجهات الاتحاد ضد الأهلي المصري

وفي حالة تأهل العميد إلى الدور التالي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، سيضرب موعدًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة 15 ديسمبر.

كأس العالم للأندية 2023
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

ويملك الاتحاد سجلًا مميزًا ضد نظيره الأهلي المصري، حيث سبق وتقابلا 3 مرات، ولم يتمكن المارد الأحمر من تحقيق أي فوز، وتلقى 3 هزائم، وكانت البداية في بطولة النخبة العربية عام 1999، وفاز العميد بهدف نظيف.

ولعب العميد ضد الأهلي المصري في بطولة كأس السوبر المصري السعودي عام 2001، وتمكن النمور من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعود المواجهة الأخيرة بينهما إلى كأس العالم للأندية 2005.

واصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بنظيره الأهلي المصري في مونديال الأندية الذي أُقيم في اليابان، وواصل العميد تفوقه، ونجح في حسم المباراة لصالحه بهدف نظيف سجله النجم محمد نور.

الاتحاد ضد الأهلي المصري
جانب من المباراة السابقة بكأس العالم للأندية

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