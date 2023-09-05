التاريخ يُنصف الاتحاد ضد الأهلي المصري

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وضعت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي ستُقام في جدة، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مواجهة محتملة ضد الأهلي المصري.
وتُقام بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل، ويلعب الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في المباراة الافتتاحية على ملعب الجوهرة المشعة، عند الساعة التاسعة مساء.
وفي حالة تأهل العميد إلى الدور التالي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، سيضرب موعدًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة 15 ديسمبر.
ويملك الاتحاد سجلًا مميزًا ضد نظيره الأهلي المصري، حيث سبق وتقابلا 3 مرات، ولم يتمكن المارد الأحمر من تحقيق أي فوز، وتلقى 3 هزائم، وكانت البداية في بطولة النخبة العربية عام 1999، وفاز العميد بهدف نظيف.
ولعب العميد ضد الأهلي المصري في بطولة كأس السوبر المصري السعودي عام 2001، وتمكن النمور من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعود المواجهة الأخيرة بينهما إلى كأس العالم للأندية 2005.
واصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بنظيره الأهلي المصري في مونديال الأندية الذي أُقيم في اليابان، وواصل العميد تفوقه، ونجح في حسم المباراة لصالحه بهدف نظيف سجله النجم محمد نور.