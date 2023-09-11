التجارة تحذر مستخدمي جينسيس G90 وهيونداي Azera من خلل فني خطير

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، استدعاء 203 مركبات من جينسيس “G90” وهيونداي “Azera” موديل 2022- 2023، لوجود خلل فني بهما.

سبب الخلل

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن السبب يعود لخلل في شدادات أحزمة الأمان للمقاعد الأمامية، ما قد يؤدي إلى انفجاره وخروج شظايا معدنية عند وقوع حادث مما يزيد من خطر الإصابة.

استدعاء مركبات

كما أعلنت وزارة التجارة، استدعاء 1425 مركبة هيونداي “Santafe” لعام 2012، وذلك لوجود خلل في مكابس المحرك قد يؤدي إلى تعطلها مما يزيد من خطر نشوب حريق أثناء القيادة في ظروف معينة.

ودعت وزارة التجارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa، كما طالبت بالتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.