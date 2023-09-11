الجيومكانية تعلن خارطة السعودية الرسمية بالحدود الدولية المعتمدة فيفا: عبدالله المعيوف يعرف معنى التألق بمونديال الأندية الجمهور يتوقع عدد أهداف رونالدو في أبطال آسيا التجارة تحذر مستخدمي جينسيس G90 وهيونداي Azera من خلل فني خطير التكافؤ شعار وديات السعودية وكوريا الجنوبية يورجن كلوب يكشف أكبر نجاح في مسيرته الدمام تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم المنتخب السعودي يسعى لاستعادة توازنه ضد كوريا الجنوبية فرق لا تخسر بعد التقدم بالنتيجة في دوري روشن الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 81 نقطة
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، استدعاء 203 مركبات من جينسيس “G90” وهيونداي “Azera” موديل 2022- 2023، لوجود خلل فني بهما.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن السبب يعود لخلل في شدادات أحزمة الأمان للمقاعد الأمامية، ما قد يؤدي إلى انفجاره وخروج شظايا معدنية عند وقوع حادث مما يزيد من خطر الإصابة.
كما أعلنت وزارة التجارة، استدعاء 1425 مركبة هيونداي “Santafe” لعام 2012، وذلك لوجود خلل في مكابس المحرك قد يؤدي إلى تعطلها مما يزيد من خطر نشوب حريق أثناء القيادة في ظروف معينة.
ودعت وزارة التجارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa، كما طالبت بالتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.