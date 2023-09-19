التجارة تستدعي 124 مركبة من شيفروليه وكاديلاك

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء 124 مركبة من عدة أنواع هم شيفروليه “Traverse / Blazer”، وكاديلاك “XT5 / XT6″ وAcadia” GMC” موديل 2023.

سبب الخلل

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن السبب يعود لخلل في تروس ناقل الحركة قد يؤدي إلى توقف عمل نظام الدفع الرباعي والتوقف الميكانيكي، مما يزيد من احتمالية تدحرج المركبة بشكل مفاجئ وخطر وقوع حادث.

ودعت وزارة التجارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa، كما طالبت بالتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.