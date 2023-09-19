وظائف شاغرة لدى شركة رتال سياحة الأكواخ البحرية تجذب زوار جدة التجارة تستدعي 124 مركبة من شيفروليه وكاديلاك وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة وظائف شاغرة لدى مشروع القدية وظائف شاغرة بشركة نوماك في 4 مدن وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم تسجيل 69 ألف مخالفة خلال جولات رقابية على المنشآت بجدة وظائف شاغرة في شركة ياسرف
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء 124 مركبة من عدة أنواع هم شيفروليه “Traverse / Blazer”، وكاديلاك “XT5 / XT6″ وAcadia” GMC” موديل 2023.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن السبب يعود لخلل في تروس ناقل الحركة قد يؤدي إلى توقف عمل نظام الدفع الرباعي والتوقف الميكانيكي، مما يزيد من احتمالية تدحرج المركبة بشكل مفاجئ وخطر وقوع حادث.
ودعت وزارة التجارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa، كما طالبت بالتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.