التجارة تستدعي 706 مركبات من نوع مرسيدس بنز

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء 706 مركبات من نوع مرسيدس بنز موديل 2021 – 2023.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها بمنصة “إكس”، أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في مضخة الوقود؛ قد يؤدي إلى فقد عزم المركبة أثناء القيادة وتوقف المركبة عن العمل مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت وزارة التجارة المستهلكين إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa، كما طالبت بالتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.