التجارة تستدعي 706 مركبات من نوع مرسيدس بنز القيصومة تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم إطلاق جوهرة جبل عمر على قطعتي أرض بمساحة 13.152 مترًا تداول يغلق على انخفاض 78 نقطة الدوسري: موافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة الإعلام يعزز المحتوى محليًا هيئة تنظيم الإعلام الجهة المنوط بها التطوير والتنظيم والإشراف على القطاع كاملًا سلطان عمان يستقبل ولي العهد القوات البحرية السعودية والباكستانية تختتم مناورات تمرين نسيم البحر لقطات لهطول الأمطار الغزيرة وحبات البرد على الطائف تنفيذ حكم القتل بحق مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه من بندقية شوزن
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء 706 مركبات من نوع مرسيدس بنز موديل 2021 – 2023.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها بمنصة “إكس”، أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في مضخة الوقود؛ قد يؤدي إلى فقد عزم المركبة أثناء القيادة وتوقف المركبة عن العمل مما يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت وزارة التجارة المستهلكين إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa، كما طالبت بالتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.