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قيادة القوات المشتركة تقدمت بأحر التعازي لأهالي وذوي الشهداء

التحالف: استشهاد ضابطين من قوة الواجب المشاركة من البحرين على الحدود الجنوبية للسعودية

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٣ مساءً
التحالف: استشهاد ضابطين من قوة الواجب المشاركة من البحرين على الحدود الجنوبية للسعودية
المواطن - فريق التحرير

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، عن استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة عدد من منسوبي قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين الشقيقة بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة صباح اليوم الاثنين (10 ربيع الأول 1445هـ).

نعي قيادة القوات المشتركة

وإذ تنعى قيادة القوات المشتركة للتحالف الشهداء الأبطال الأوفياء لدينهم وأمتهم، تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء الأبطال، وتدعو الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يتقبلهم من الشهداء الأبرار، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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وأضاف العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدين الهجوم الغادر صباح اليوم من بعض العناصر التابعة للحوثيين، باعتباره عملًا عدائيًّا غادرًا في سياق الأعمال العدائية خلال الشهر الماضي باستهداف إحدى محطات توزيع الطاقة الكهربائية وأحد مراكز الشرطة بالمنطقة الحدودية. وأن مثل هذه الأعمال العدائية والاستفزازية المتكررة لا تنسجم مع الجهود الإيجابية التي يتم بذلها سعيًا لإنهاء الازمة والوصول لحل سياسي شامل. وتؤكد قيادة القوات المشتركة للتحالف رفضها للاستفزازات المتكررة واحتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين.

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