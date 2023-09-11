Icon

اصطدام مروع لسيارة ببرج كهرباء ووفاة طالبين بالجوف Icon التحاليل الشاملة استنزاف أموال وتجارة وبيع وهم Icon فوز ثمين لـ كرواتيا ضد أرمينيا Icon رئيس الإمارات يمنح تركي الدخيل وسام زايد الثاني Icon أسعار النفط تكسر حاجز الـ 100 دولار للبرميل قريبًا Icon تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني بشأن منتجات أبل Icon ولي العهد يصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة Icon إنذار أحمر: أمطار غزيرة وسيول وبرد على مكة المكرمة غدًا Icon سقوط بول بوجبا في اختبار المنشطات Icon شهود عيان يروون لحظات الرعب والفزع خلال هجمات 11 سبتمبر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يعتبرونها شطارة وهي لا تعطي تشخيصًا

التحاليل الشاملة استنزاف أموال وتجارة وبيع وهم

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
التحاليل الشاملة استنزاف أموال وتجارة وبيع وهم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري أن طلب بعض الأطباء إجراء تحليل شامل ما هو إلا استنزاف أموال وتجارة وكذب.

يعتبرونها شطارة

وقال الخضيري عبر تدوينة في حسابه بمنصة إكس: يعتبرونها شطارة ولا تعطيك أي تشخيص دقيق، مشيرًا إلى أن التشخيص فقط يكون بوجود أعراض مرضية محددة فيطلب الطبيب تحاليل محددة يعرف كيف يقرأها، ويحللها بناء على ذلك.

قد يهمّك أيضاً
طلعت مصطفى تطور مدينة سكنية ذكية متكاملة في ضاحية الفرسان

طلعت مصطفى تطور مدينة سكنية ذكية متكاملة في ضاحية الفرسان

ريادة سعودية إقليميًا وعالميًا في تحقيق الأمن العالمي

ريادة سعودية إقليميًا وعالميًا في تحقيق الأمن العالمي

تجارة وبيع وهم

وتابع: أما عمل تحاليل يسمونها شاملة فهو تجارة وبيع وهم ويسبب قلق ووسوسة لمن عمل التحليل لأن اختلاف الأرقام لا يعني بالضرورة مرض، لكن قد تختلف بسبب العمر أو الجنس أو الوزن أو عوامل كثيرة تغيّر بعض القراءات الإنزيمية حتى لو كانت وجبة صناعية من طعام مصنّع أو مشروب ذو مكونات صناعية للحفظ والنكهة فقد يعطي قراءات غريبة وأرقام مختلفة وتسبب وسوسة للشخص.

تفاعل بين المتابعين

وحظي الفيديو بإعجاب وتفاعل من متابعي الدكتور الخضيري حيث قال علي الغامدي: جزاك الله عنا كل خير يا دكتور فهد، حقيقة تغريدة في وقتها مع عروض اليوم الوطني ضربت النصابين في مقتل.

وأضاف عبدالله: الله يرحمك يا جدي يقول لا تسمع كلام الدكاترة يوسوس بك ويخليك بس تفكر بالشي وهو ما هو فيك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موجة حارة تضرب الشرقية والمدينة المنورة
السعودية اليوم

موجة حارة تضرب الشرقية والمدينة المنورة

السعودية اليوم
حفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية
السعودية اليوم

حفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 47...

السعودية اليوم
الملك سلمان يصل إلى نيوم قادمًا من جدة
الملك سلمان

الملك سلمان يصل إلى نيوم قادمًا من...

الملك سلمان
الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس أنغولا
السعودية اليوم

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس أنغولا

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بشركة محركات الطائرات
وظائف

وظائف شاغرة بشركة محركات الطائرات

وظائف
الأرصاد: أمطار بمكة المكرمة وعسير والباحة غدًا
السعودية اليوم

الأرصاد: أمطار بمكة المكرمة وعسير والباحة غدًا

السعودية اليوم
الهلال يتعاقد مع حسان تمبكتي رسميًّا
أخبار رئيسية

الهلال يتعاقد مع حسان تمبكتي رسميًّا

أخبار رئيسية
لقطات من تتويج النصر بـ كأس الملك سلمان للأندية
الرياضة

لقطات من تتويج النصر بـ كأس الملك...

الرياضة