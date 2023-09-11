التحاليل الشاملة استنزاف أموال وتجارة وبيع وهم

كشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري أن طلب بعض الأطباء إجراء تحليل شامل ما هو إلا استنزاف أموال وتجارة وكذب.

يعتبرونها شطارة

وقال الخضيري عبر تدوينة في حسابه بمنصة إكس: يعتبرونها شطارة ولا تعطيك أي تشخيص دقيق، مشيرًا إلى أن التشخيص فقط يكون بوجود أعراض مرضية محددة فيطلب الطبيب تحاليل محددة يعرف كيف يقرأها، ويحللها بناء على ذلك.

تجارة وبيع وهم

وتابع: أما عمل تحاليل يسمونها شاملة فهو تجارة وبيع وهم ويسبب قلق ووسوسة لمن عمل التحليل لأن اختلاف الأرقام لا يعني بالضرورة مرض، لكن قد تختلف بسبب العمر أو الجنس أو الوزن أو عوامل كثيرة تغيّر بعض القراءات الإنزيمية حتى لو كانت وجبة صناعية من طعام مصنّع أو مشروب ذو مكونات صناعية للحفظ والنكهة فقد يعطي قراءات غريبة وأرقام مختلفة وتسبب وسوسة للشخص.

تفاعل بين المتابعين

وحظي الفيديو بإعجاب وتفاعل من متابعي الدكتور الخضيري حيث قال علي الغامدي: جزاك الله عنا كل خير يا دكتور فهد، حقيقة تغريدة في وقتها مع عروض اليوم الوطني ضربت النصابين في مقتل.

وأضاف عبدالله: الله يرحمك يا جدي يقول لا تسمع كلام الدكاترة يوسوس بك ويخليك بس تفكر بالشي وهو ما هو فيك.