Icon

وزارة الدفاع تستقطب وتوظف الكوادر المتميزة Icon اجتماع عربي لمتابعة تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد برئاسة السعودية Icon الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن 25 وظيفة شاغرة Icon 748 مليون ريال قروضًا تمويلية من التنمية الزراعية Icon لوسيد موتورز تفتتح مصنعها للسيارات الكهربائية في السعودية.. اليوم Icon رفع نسبة دعم التوظيف إلى 50% لـ 160 مهنة ثقافية Icon 8 فرص لاستعادة درجات السلوك المحسومة على الطلاب Icon السعودية تعزي العراق في ضحايا حريق قاعة الأفراح بـ نينوى Icon كنز أثري جديد في مصر يبوح بسر غير مسبوق Icon 5 مزايا لوثيقة العمل الحر للباعة الجائلين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الأولى على مستوى العالم

التخصصي ينجح في إجراء أول زراعة كبد كاملة بالروبوت

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ مساءً
التخصصي ينجح في إجراء أول زراعة كبد كاملة بالروبوت
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

في إنجاز طبي غير مسبوق، نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في إجراء أول عملية زراعة كبد كاملة باستخدام الروبوت على مستوى العالم، وذلك لمريض سعودي في العقد السادس من العمر، عانى من الكبد الدهني غير الكحولي (NASH) وسرطان الخلايا الكبدية (HCC).

إنجاز نوعي

وأوضح قائد الفريق الطبي المنفذ للعملية والمدير التنفيذي لمركز التميز لزراعة الأعضاء البروفسور ديتر برورينج، أن هذا الإنجاز النوعي يؤكد التزام “التخصصي” بالابتكار الطبي وتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في جميع أنحاء العالم”، مشيراً إلى أن النجاح المتحقِق لعمليات زراعة الكبد الروبوتية بالكامل يمثّل نقلة محورية في تاريخ زراعة الأعضاء، تؤكد مكانة “التخصصي” كمركز رائد عالميًا في هذا المجال.

قد يهمّك أيضاً
مسيرة مميزة لـ جانغ هيون سو مع الهلال

مسيرة مميزة لـ جانغ هيون سو مع الهلال

مباراة الرياض والفيحاء الأكثر دقائق لعب فعلية

مباراة الرياض والفيحاء الأكثر دقائق لعب فعلية

وتفرّد “التخصصي” عالمياً بتنفيذه عملية زراعة كبد كاملة بالروبوت في مرحلتي الاستئصال والزراعة، وذلك بعد أن كان يعتمد نهجاً يجمع بين الجراحتين التقليدية والروبوتية في تنفيذ عملية الزراعة، ويعتمد كلياً منذ العام 2018 على الجراحة الروبوتية في استئصال الكبد جزئياً من المتبرعين الأحياء.

زراعة الكبد الروبوتية

وتتميز زراعة الكبد الروبوتية بالكامل عن غيرها، بإحداث شقوقٍ أصغر في جسم المريض، وتقليل مدة الشفاء، كما تقلل احتمالية حدوث المضاعفات، وذلك على خلاف زراعة الكبد التقليدية أو النهج الهجين الذي يتضمن إحداث شق في جسد المريض يصل طوله لـ 15 سم، مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات قد تصيب 50% من الحالات، وتستوجب مدة إقامة أطول في المستشفى.

ويمثل هذا المنجز تحولاً في الخدمات التي يقدمها “التخصصي” للمتخصصين في زراعة الأعضاء، حيث يُعد المستشفى مركزًا تدريبيًا متخصصاً في جراحة زراعة الأعضاء الروبوتية، يتعاون من خلاله مع المؤسسات الطبية الأخرى؛ لتبادل المعرفة وتعزيز الفهم العالمي لإجراءات زراعة الأعضاء طفيفة التوغل.

أحدث التقنيات

كما يأتي هذا الإنجاز، في إطار مساعي “التخصصي” الدائمة لتسخير جميع الإمكانات، وجلب أحدث التقنيات، لتحسين النتائج، وكفاءة التشغيل، ليكون الخيار الأمثل لكل مريض في مجال تقديم الرعاية الصحية التخصصية، ولإتاحة خدماته لشريحة أوسع من المستفيدين.

ويُعدُّ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين المستشفيات الأبرز عالمياً في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، وصُنِّف مؤخراً في المركز الـ20 في قائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم لعام 2023، والأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحسب تصنيف براند فاينانس (Brand Finance).

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لمن يهمه الأمر.. 7 رسائل محلية ودولية من محمد بن سلمان إلى الداخل والخارج
أخبار رئيسية

لمن يهمه الأمر.. 7 رسائل محلية ودولية...

أخبار رئيسية
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سيف
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سيف

وظائف
وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للنقل
وظائف

وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للنقل

وظائف
كرة القدم السعودية عززت موقعها تحت نقطة الضوء العالمي !
السعودية اليوم

كرة القدم السعودية عززت موقعها تحت نقطة...

السعودية اليوم
سيميوني: انتقال كاراسكو للشباب ليس رسميًا بعد
آخر الاخبار

سيميوني: انتقال كاراسكو للشباب ليس رسميًا بعد

آخر الاخبار
ضبط مواطنين روجا الشبو والحشيش في القصيم وجدة
أخبار أمنية

ضبط مواطنين روجا الشبو والحشيش في القصيم...

أخبار أمنية
منصور بن محمد: حفر الباطن يفيض فيها العطاء عبر 20 جمعية خيرية
آخر الاخبار

منصور بن محمد: حفر الباطن يفيض فيها...

آخر الاخبار
نيوم تعلن عن وظائف شاغرة في 6 مدن
حصاد اليوم

نيوم تعلن عن وظائف شاغرة في 6...

حصاد اليوم