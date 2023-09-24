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بالتعاون مع منشآت التدريب الأهلي

التدريب التقني تعلن عن برامج مجانية بمناسبة اليوم الوطني 93

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
التدريب التقني تعلن عن برامج مجانية بمناسبة اليوم الوطني 93
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران ومكة المكرمة عن إطلاق عدة برامج تدريبية تطويرية مجانية بعدد مقاعد (6650) مقعد بمناسبة اليوم الوطني (93) بالتعاون مع منشآت التدريب الأهلي ضمن مبادرة الدورات التطويرية على النحو التالي.

الدورات التطويرية:

– دورات منطقة مكة المكرمة (5000 مقعد)
– دورات منطقة نجران (1650 مقعداً)

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للاطلاع على التفاصيل:

– دورات مكة المكرمة: اضغط هنا
– دورات نجران: اضغط هنا

 مسميات وأماكن البرامج:

1 – برنامج التخطيط الاستراتيجي:
معهد رؤية الخليج العالي للتدريب (رجال)
300 مقعد برنامج تدريبي (عن بعد)

2 – برنامج صناعة النجاح:
معهد آفاق التقنية العالمية العالي للتدريب ( رجال)
100 مقعد برنامج تدريبي (حضوري).

3 – برنامج مقدمة في التحول الرقمي:
معہد حافز العالي للتدريب ( رجال )
300 مقعد
برنامج تدريبي (عن بعد).

4 – برنامج الأمن السيبراني:
العهد السعودي الأمريكي العالي للتدريب (رجال)
300 مقعد برنامج تدريبي (عن بعد).

5 – برنامج إدارة الموارد البشرية:
معهد رؤية الخليج العالي للتدريب (نساء)
300 مقعد برنامج تدريبي (عن بعد).

6 – برنامج التخطيط الاستراتيجي:
السعودي الأمريكي العالي للتدريب (نساء)
300 مقعد برنامج تدريبي (عن بعد).

7- برنامج المعاملات الالكترونية
معهد التميز الكندي
50 مقعد برنامج تدريبي (عن بعد).

طريقة التقديم:

لتقديم بالتدريب التقني بمكة المكرمة: اضغط هنا

لتقديم بالتدريب التقني بمنطقة نجران: من خلال زيارة معرض التدريب التقني والمهني

يوم الأحد 1445/3/9هـ الساعة 5 عصراً – منتزه الأمير جلوي بن عبد العزيز (أبا الرشاش)

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