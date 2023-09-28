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خلال أغسطس الماضي للخريجين والخريجات

التدريب التقني والمهني توفِّر 6265 فرصة وظيفية

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ صباحاً
التدريب التقني والمهني توفِّر 6265 فرصة وظيفية
المواطن - فريق التحرير

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وفَّرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال شهر أغسطس 2023م أكثر من 6265 فرصة وظيفية للخريجين والخريجات، من خلال جهود الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي والإدارات والمنشآت بمناطق المملكة.

التعاون مع جهات التوظيف

وأوضح مدير الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي بالمؤسسة أحمد بن سعد الأحمري، أن هذه الإنجازات تعد نتيجة مباشرة للجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي بالمؤسسة بالتعاون مع جهات التوظيف من قطاع الأعمال، مؤكداً أهمية هذه الشراكة المثمرة في تحقيق أهداف الجانبين وتوفير الفرص الوظيفية لخريجي برامج المؤسسة.

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تنظيم 8 لقاءات توظيف

وأشار إلى أن هذه النتائج جاءت من خلال تنظيم 8 لقاءات توظيف، وتوقيع 4 مذكرات تفاهم مع الشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى إجراء 59 لقاءً لمسؤولي الموارد البشرية، كما تم تنفيذ 40 برنامجًا لتهيئة الخريجين لتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.

وتعكس هذه الأرقام توجّه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في دعم المتدربين والمتدربات، والإسهام في توفير الفرص الوظيفية لهم، وذلك من خلال عدة مبادرات وبرامج تعمل على تنفيذها.

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