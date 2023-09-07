التدقيق اللغوي بالذكاء الاصطناعي يصل لـ أندرويد

تختبر شركة “جوجل” الأمريكية، إدراج خاصية التدقيق اللغوي بالذكاء الاصطناعي في لوحة مفاتيح “Gboard” الخاصة بالهواتف التي تعمل بنظام تشغيل “أندرويد”.

شريط لوحة المفاتيح

وأتاحت الشركة الخاصية الجديدة بنسختها التجريبية لمستخدمي إصدار 13.4 من نظام أندرويد، وأطلقت عليها اسم “Proofread”، والتي تظهر في شريط أدوات لوحة المفاتيح لتدقيق النصوص لغوياً باستخدام الذكاء الاصطناعي.

المقترحات الخاصة الجديدة

وتعرض الخاصية اقتراحات لتصحيح النصوص، وفحصها وتحديد الأخطاء الإملائية و النحوية بها، فضلاً عن وضع علامات الترقيم في المواضع الصحيحة، كما توفر خيار الإصلاح “Fix it” لتصويب كافة الأخطاء بشكل تلقائي.