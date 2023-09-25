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ضمن مبادرة صناع السعادة 2

الترفيه تتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير كوادرها

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٣ مساءً
الترفيه تتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير كوادرها
المواطن - فريق التحرير

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كشفت الهيئة العامة للترفيه عن توقيع عدد من مذاكرات التفاهم والاتفاقيات بين الهيئة العامة للترفيه وعدد من الجهات؛ بهدف تعزيز أوجه التعاون، ودعم التوظيف في قطاع الترفيه، وتدريب وتطوير الكوادر البشرية لتنمية قطاع الترفيه.

جاء ذلك بعد إطلاق النسخة الثانية من مبادرتها صنّاع السعادة المخصصة لتأهيل وتطوير وتدريب الكوادر البشرية في قطاع الترفيه، عبر مجموعة من البرامج التعليمية والتدريبية بالتعاون مع عدد من الجامعات والأكاديميات العالمية المتخصصة في قطاع الترفيه ومجالاته المتعددة وذلك في حفل أقيم في العاصمة الرياض.

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الاتفاقيات التي تم توقيعها

وشملت الاتفاقيات التي وقعها نائب الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري والشؤون الإدارية في الهيئة العامة للترفيه المهندس أيمن المشهوري مع ممثلي كلٍّ من صندوق تنمية الموارد البشرية، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والكلية التطبيقية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك عبدالعزيز، وكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، واتفاقية مع جامعة اليمامة.

قادة الترفيه

ويأتي في مقدمة برامج المبادرة التي أطلقتها الهيئة هذا العام برنامج قادة الترفيه الذي يهدف لتطوير مهارات مُلاّك وموظفي الشركات من أصحاب المناصب القيادية في قطاع الترفيه لمدة تصل إلى 6 أشهر، من خلال مجموعة ورش عمل، ودورات تدريبية، وجلسات إرشادية، وزيارات ميدانية دولية.

ويمثل برنامج زمالة الترفيه أحد أبرز البرامج التي تقدمها المبادرة، حيث ستكون مدته 4 أشهر، ويسعى لتدريب ذوي الخبرة المتوسطة عبر ورش عمل حضورية ودراسة عن بعد، وزيارات دولية تُعنى بتطوير مهاراتهم في المجالات الترفيهية، من خلال المواءمة بين التعليم النظري والتطبيق العملي المباشر، بالتعاون مع عدد من الجامعات والشركات العالمية، وقادة الصناعة الترفيهية المحلية والدولية.

تدريب ينتهي بالتوظيف

وتتيح المبادرة لعدد من المتدربين المشاركة في برنامج تأهيلي ينتهي بتوظيفهم في قطاع الترفيه، ويتكون البرنامج من حزم تدريبية موزعة على 12 شهرًا، يقدمها متخصصون من جامعات عالمية مرموقة في إدارة الوجهات الترفيهية، وإدارة الصحة والسلامة في الفعاليات، وتصميم التجربة الترفيهية.

120 دورة تدريبية

وتقيم المبادرة في نسختها الجديدة أكثر من 120 دورة تطويرية، وتبدأ الهيئة في استقبال طلبات التسجيل في نهاية سبتمبر الجاري، فيما تبدأ برامج المبادرة في نوفمبر المقبل.

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