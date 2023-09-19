التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي لطالبات ثانوي غدًا

أكد المعلم عبدالله السلطان، عضو المجلس التعليمي بالأحساء، أن فتح التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي لطالبات ثاني ثانوي وثالث ثانوي يوم غدٍ الأربعاء 20 سبتمبر الجاري.

مواعيد التسجيل

وقال السلطان في منشور عبر منصة إكس: هام لطالبات ثاني ثانوي وثالث ثانوي، سيتم فتح التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي للبنات، يوم غدٍ الأربعاء 20 سبتمبر.

ولفت إلى أن فترة الاختبار من 13 ديسمبر حتى 23 ديسمبر 2023.

5 فرص للطلاب

وفي وقت سابق، أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن اختبار القدرات العامة خمس فرص لجميع الطلاب والطالبات من الصف الثاني ثانوي فأعلى، تتنوع في اختبارات ورقية ورقمية.

الحد الأدنى 4 فرص

وأوضحت هيئة تقويم التعليم ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر منصة إكس، أن الحد الأعلى لدخول كلٍّ من الورقي والرقمي 4 فرص فقط.