التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد نافباخور

تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023\ 2024، وسط تمنيات بتقديم انطلاقة قوية.

مباراة الهلال ضد نافباخور

وتنطلق مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأسفرت قرعة النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المجموعة الرابعة، التي تضم كلاً من؛ ناساجي الإيراني مومباي الهندي ونافباخور الأوزبكي.

التشكيل المتوقع للهلال

وسيدفع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الهلال ضد نافباخور اليوم، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز، خاصة أن المواجهة على ملعبه ووسط جماهيره.

ومن المتوقع أن يُشارك محمد العويس بشكل أساسي في انطلاقة مشوار الهلال بدوري أبطال آسيا، بدلًا من حارس المرمى المغربي الدولي ياسين بونو، بجانب مشاركة النجم البرازيلي نيمار منذ البداية.

ويتوقع أن يبدأ الزعيم مباراة الهلال ضد نافباخور بالتشكيل التالي؛ محمد العويس، سعود عبدالحميد، حسان تمكبتي، علي البليهي، ياسر الشهراني، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش ميلينكوفيتش، محمد كنو، مالكوم، ألكسندر ميتروفيتش ونيمار.