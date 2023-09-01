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ضمن منافسات الجولة الخامسة

التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والهلال

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ صباحاً
التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والهلال
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الاتحاد والهلال، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسط صراع قوي للظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

مباراة الاتحاد والهلال

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد والهلال، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن النادي الأهلي، فيما يتواجد الهلال في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

الاتحاد ضد الهلال - مباراة الاتحاد والهلال
جانب من مباراة سابقة – المصدر @ittihad

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

وتشهد مباراة اليوم، غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي نيمار، حيث تم استبعاده من القائمة، وتأجيل مشاركته حتى بعد فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري.

نيمار
نيمار – المصدر @Alhilal_FC

ومن المتوقع أن يدفع المديران الفنيان البرتغاليان نونو سانتو وخورخي جيسوس بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الاتحاد والهلال، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتسهيل مهمة الفريق في تحقيق الفوز.

ويتوقع أن يبدأ العميد مباراة الاتحاد والهلال، مارسيلو غروهي، أحمد بامسعود، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي، فابينيو، نغولو كانتي، إيغور كورونادو، رومارينيو، كريم بنزيما، وعبدالرزاق حمدالله.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الهلال مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ ياسين بونو، ياسر الشهراني، علي البليهي، كوليبالي، سعود عبدالحميد، محمد كنو، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم وألكسندر ميتروفيتش.

ميتروفيتش
ميتروفيتش

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