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ضمن منافسات دوري روشن

التشكيل المتوقع لمباراة الرائد ضد النصر

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٥ مساءً
التشكيل المتوقع لمباراة الرائد ضد النصر
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الرائد ضد النصر ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسط صراع قوي من الفريقين لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز.

مباراة الرائد ضد النصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الرائد ضد النصر، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد النصر في المركز السابع برصيد 9 نقاط.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

واستقر المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، على تشكيل العالمي في مباراة الرائد ضد النصر، حيث استدعى جميع اللاعبين الأجانب باستثناء الإيفواري سيكو فوفانا، لمنحه راحة إضافية بعد عودته من الإصابة.

لويس كاسترو
كاسترو – المصدر @AlNassrFC

ويتوقع أن يبدأ العالمي مباراة الرائد ضد النصر بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، أليكس تيليس، إيميريك لابورت، محمد آل فتيل، سلطان الغنام، عبد الله الخيبري، بروزفيتش، أوتافيو، ساديو ماني، أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ العالمي المباراة بالتشكيل التالي؛ ندريه موريرا، محمد الدوسري، عمر غونزاليس، بندر وحيشي، محمد السبيعي، محمد فوزير، منصور البيشي، ماثياس نورمان، يحيى سنبل، أمير سعيود وكريم البركاوي.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر @alraedclub

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