التشكيل المتوقع لمباراة النصر والأهلي

ينتظر الجمهور مباراة النصر والأهلي ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسط صراع قوي لتقديم أداء مميز وحصد الثلاث نقاط.

مباراة النصر والأهلي

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر والأهلي عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، وذلك في إطار منافسات جولة نحلم ونحقق “السابعة” من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الأهلي في المركز الثالث بـ15 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ويتوقع أن يدفع المديران الفنيان البرتغالي لويس كاسترو والألماني ماتياس يايسله بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة النصر والأهلي اليوم، أملًا في هز الشباك مبكرًا وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز والتقدم في ترتيب دوري روشن.

ومن المتوقع أن يبدأ العالمي، مباراة النصر والأهلي بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، إيمريك لابورت، أليكس تيليس، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني وكريستيانو رونالدو.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ إدوارد ميندي، علي مجرشي، روجر إيبانيز، عبدالباسط هندي، سعد بالعبيد، فرانك كيسيه، محمد المجحد، رياض محرز، جابري فيجا، آلان سان ماكسيمين وروبرتو فيرمينو.