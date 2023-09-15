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ضمن منافسات دوري روشن

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد الرياض

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ مساءً
التشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد الرياض
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد الرياض، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، خاصة أنها قد تشهد الظهور الرسمي الأول للنجم البرازيلي نيمار.

مباراة الهلال ضد الرياض

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الرياض، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع التعاون، فيما يقع الرياض في المركز الـ15 برصيد 4 نقاط.

الهلال بدوري روشن
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

تشكيل مباراة اليوم المتوقع

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الهلال ضد الرياض، حيث شارك جميع اللاعبين الأجانب من مران الأمس، وفي مقدمتهم نيمار والصربي ألكسندر ميتروفيتش.

نيمار
اللاعب البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

ويتوقع أن يبدأ الأزرق مباراة الهلال ضد الرياض اليوم، بالتشكيل التالي؛ ياسين بونو، ياسر الشهراني، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، ميشيل ديلغادو، مالكوم وميتروفيتش.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الرياض بالتشكيل التالي مارتن كامبانيا، عبدالله الخيبري، ألين توسكا، خالد الشويع، دينو أرسلانجيتش، خوانمي، فهد الرشيدي، بيراما توري، محمد العقل، نوليدج موسونا وصالح آل عباس.

نجم الرياض صالح آل عباس
صالح آل عباس – المصدر @SPL

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