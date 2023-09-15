التشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد الرياض

تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد الرياض، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، خاصة أنها قد تشهد الظهور الرسمي الأول للنجم البرازيلي نيمار.

مباراة الهلال ضد الرياض

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الرياض، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع التعاون، فيما يقع الرياض في المركز الـ15 برصيد 4 نقاط.

تشكيل مباراة اليوم المتوقع

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الهلال ضد الرياض، حيث شارك جميع اللاعبين الأجانب من مران الأمس، وفي مقدمتهم نيمار والصربي ألكسندر ميتروفيتش.

ويتوقع أن يبدأ الأزرق مباراة الهلال ضد الرياض اليوم، بالتشكيل التالي؛ ياسين بونو، ياسر الشهراني، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، ميشيل ديلغادو، مالكوم وميتروفيتش.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الرياض بالتشكيل التالي مارتن كامبانيا، عبدالله الخيبري، ألين توسكا، خالد الشويع، دينو أرسلانجيتش، خوانمي، فهد الرشيدي، بيراما توري، محمد العقل، نوليدج موسونا وصالح آل عباس.