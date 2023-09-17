التشكيل المثالي لسادس جولات دوري روشن

شهدت منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري، ليقود التشكيل المثالي.

الدوسري وباتنا الأفضل

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عن التشكيل المثالي للجولة السادسة، ولفتت إلى أن سالم الدوسري هو الأعلى تقييمًا بـ10 درجات، بعد تسجيله هدفين أمام الرياض، ليقود الهلال للفوز بنتيجة 6\1.

وحصل نجم الفتح، المغربي مراد باتنا على ثاني أعلى تقييم بـ9.3 درجة، بعدما سجل هدفين ضد الخليج الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، يليه نجم الوحدة، النيجيري أوديون إيغالو بتقييم 8.9 درجة.

التشكيل المثالي للجولة السادسة

وجاء التشكيل المثالي للجولة السادسة بدوري روشن، كالتالي؛ حارس مرمى الاتحاد، مارسيلو غروهي، وفي الدفاع؛ سلطان الغنام “النصر”، كاليدو كوليبالي “الهلال، وثنائي فريق الشباب، رومان سايس وحسين الصبيانى.

ويتواجد في وسط وهجوم التشكيل المثالي، كل من؛ أندرسون تاليسكا “النصر”، أوديون إيغالو “الوحدة”، وثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، سفيان بن دبكة ومراد باتنا، ونجمي الهلال، مالكوم وسالم الدوسري.