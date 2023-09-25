التعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول لمباراة النصر ضد أحد

انتهى الشوط الأول من مباراة النصر ضد أحد بالتعادل بنتيجة 1/ 1، وذلك ضمن مباريات دور الـ 32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان النصر تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب ساديو ماني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 17، ثم تعادل اللاعب البولندي كونراد ميشالاك لنادي أحد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.