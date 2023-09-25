التعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول لمباراة النصر ضد أحد

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انتهى الشوط الأول من مباراة النصر ضد أحد بالتعادل بنتيجة 1/ 1، وذلك ضمن مباريات دور الـ 32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وكان النصر تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب ساديو ماني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 17، ثم تعادل اللاعب البولندي كونراد ميشالاك لنادي أحد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
هدددددف!⚽
ساديو ماني يفتتح أهداف النصر من علامة الجزاء⚽️
أحد 0× 1 النصر#أغلى_الكؤوس #أحد_النصر | #SSC pic.twitter.com/HgeRRojlbK
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 25, 2023
هدددددف!⚽
أحد يتعادل مع النصر عن طريق كونرادو⚽️
أحد 1× 1 النصر#أغلى_الكؤوس #أحد_النصر | #SSC pic.twitter.com/ivDXXdIpXH
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 25, 2023