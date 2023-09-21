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في الجولة الأولى من الدوري المصري

التعادل الإيجابي يحسم مباراة الزمالك وبيراميدز

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٥ مساءً
التعادل الإيجابي يحسم مباراة الزمالك وبيراميدز
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل الإيجابي مباراة الزمالك وبيراميدز بنتيجة 2/ 2، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

مباراة الزمالك وبيراميدز 

وكان عبدالله السعيد سجل الهدف الأول لـ بيراميدز في الدقيقة الـ 25 من ركلة حرة مباشرة، ثم في الشوط الثاني سجل نادي الزمالك هدفين عبر كل من نبيل عماد “دونجا” والسنغالي إبراهيما نداي في الدقيقتين الـ 58 والـ 63.

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ونجح بعد ذلك اللاعب رمضان صبحي في إحراز الهدف الثاني لـ بيراميدز في الدقيقة الـ 78 بعد تمريرة رأسية جميلة من المغربي وليد الكرتي.

وبعد التعادل حقق الزمالك وبيراميدز نقطة لكل منهما في الجولة الأولى من الدوري.

وكانت مباراة الزمالك وبيراميدز أُقيمت على ملعب “الدفاع الجوي” في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

مباراة الزمالك وبيراميدز 

نتائج الجولة الأولى 

وكانت نتائج الجولة الأولى من الدوري المصري انطلقت يوم الاثنين الماضي، بفوز طلائع الجيش على البنك الأهلي بنتيجة 2/ 0، وفاز نادي زاد على فريق الإسماعيلي بهدف دون رد وفاز الأهلي على المصري برباعية دون رد أول أمس.

وفي مباريات أمس، فاز الداخلية على إنبي بهدف دون رد، وفاز بلدية المحلة على المقاولون العرب بثنائية دون رد، وتعادل سموحة مع الجونة بهدف لكل فريق.

وفي مباريات اليوم، فاز فيوتشر على فاركو بهدفين دون رد، وفاز الاتحاد السكندري على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، وشهدت مباراة الزمالك وبيراميدز التعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.

مباراة الزمالك وبيراميدز 

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