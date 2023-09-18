التعادل السلبي عنوان الشوط الأول بين الهلال ونافباخور

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة الهلال ونافباخور الأوزبكي، وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ولم ينجح الأزرق في الظهور بالقوة الهجومية المعروفة له، خلال أول 45 دقيقة في مباراة كان عنوانها الرئيسي الهدوء بين الفريقين في الشوط الأول.

تشكيل الأزرق

وكان أزرق الرياض بدأ مواجهة نافباخور بتشكيل مكون من: “محمد العويس في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، علي البليهي، ياسر الشهراني، روبن نيفيز، سلمان الفرج، ميشايل، مالكوم، نيمار، ميتروفيتش”.