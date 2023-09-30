التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لمباراة أبها والرياض

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة أبها والرياض ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

تعادل أبها والرياض

وبدأت مباراة أبها والرياض المقامة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، ونجح الفريق الضيف في هز الشباك عند الدقيقة السادسة، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

واستمرت المحاولات من الفريقين لهز الشباك، إلا أن الدفاع ظهر بشكل مميز، وأهدر المهاجمون العديد من الفرص، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة أبها والرياض بالتعادل السلبي.

الفريقان يسعيان للفوز

وسيسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في الشوط الثاني، لتحقيق الفوز والتقدم في ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يأمل الرياض استعادة توازنه بعد خسارته في 5 مباريات متتالية.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد الرياض في المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط.