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ضمن منافسات الجولة الثامنة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لمباراة أبها والرياض

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٣ مساءً
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لمباراة أبها والرياض
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة أبها والرياض ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

تعادل أبها والرياض

وبدأت مباراة أبها والرياض المقامة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، ونجح الفريق الضيف في هز الشباك عند الدقيقة السادسة، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

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واستمرت المحاولات من الفريقين لهز الشباك، إلا أن الدفاع ظهر بشكل مميز، وأهدر المهاجمون العديد من الفرص، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة أبها والرياض بالتعادل السلبي.

مباراة أبها والرياض
نتيجة الشوط الأول – المصدر @SPL

الفريقان يسعيان للفوز

وسيسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في الشوط الثاني، لتحقيق الفوز والتقدم في ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يأمل الرياض استعادة توازنه بعد خسارته في 5 مباريات متتالية.

أبها
لاعبو أبها – المصدر spl

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد الرياض في المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط.

نادي الرياض
لاعبو الرياض – المصدر @AlRiyadhFC

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