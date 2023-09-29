التعادل السلبي يحسم مباراة الفيحاء ضد الاتحاد

انتهت مباراة الفيحاء ضد الاتحاد مساء اليوم بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الفيحاء ضد الاتحاد

ولم يُظهر الفريقان أي خطورة في الشوط الأول لتنتهي أول 45 دقيقة بلا أهداف في مباراة الفيحاء والاتحاد.

واستمر الحال كما هو في الشوط الثاني، ليصبح رصيد الاتحاد بعد التعادل 19 نقطة في الصدارة مؤقتًا، بينما أصبح رصيد الفيحاء 10 نقاط في المركز التاسع.

وتُختتم مباريات اليوم في الجولة الثامنة من دوري روشن، بلقاء الهلال والشباب بعد قليل حيث تنطلق المباراة في التاسعة مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.