التعادل عنوان الشوط الأول بين الشباب والباطن

انتهى الشوط الأول من مباراة الشباب والباطن في دور الـ 32 ببطولة كأس الملك، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

وسجل البلجيكي يانيك كاراسكو الهدف الأول لليث في الدقيقة الـ 33، ثم سجل اللاعب برايان أليمان هدف التعادل لنادي الباطن في الدقيقة الـ 38.

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز”.