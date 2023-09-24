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في دور الـ 32 في كأس الملك

التعادل عنوان الشوط الأول بين الشباب والباطن

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
التعادل عنوان الشوط الأول بين الشباب والباطن
المواطن - فريق التحرير

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انتهى الشوط الأول من مباراة الشباب والباطن في دور الـ 32 ببطولة كأس الملك، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

وسجل البلجيكي يانيك كاراسكو الهدف الأول لليث في الدقيقة الـ 33، ثم سجل اللاعب برايان أليمان هدف التعادل لنادي الباطن في الدقيقة الـ 38.

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