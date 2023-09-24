التعادل يحسم مباراة آرسنال ضد توتنهام

انتهت، منذ قليل، مباراة آرسنال ضد توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2\2.

تعادل آرسنال ضد توتنهام

وبدأت مباراة آرسنال ضد توتنهام هوتسبير التي أُقيمت على ملعب الإمارات بشكل سريع، وسط ضغط كبير من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، قبل أن يتقدم الجانرز عند الدقيقة 26.

وسجل كريستيان روميرو هدفًا بالخطأ في مرماه ليمنح الجانرز التقدم، لتشتعل المباراة بحثًا عن تعديل النتيجة، قبل أن يُدرك سون هيونج مين التعادل عند الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتعادل آرسنال ضد توتنهام.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال في التقدم عند الدقيقة 54 عن طريق ركلة جزاء سددها بوكايو ساكا بنجاح، إلا أن الكوري الجنوبي سون تعادل بعد دقيقة واحدة.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، أملًا في خطف الثلاث نقاط، إلا أن الدفاع ظهر بشكل مميز وأهدر اللاعبون العديد من الفرص، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال رصيده إلى 14 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق الأهداف عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع.